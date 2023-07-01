«أبوظبي 1» يحقق أفضل زمن في «الفورمولا-1»

ماكون (الاتحاد)

حقق زورق «أبوظبي 1» الزمن الأفضل من خلال تفاصيل سباق السرعة الذي أقيم مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، والمقامة في مدينة ماكون الفرنسية، وذلك بعد أن أحزر شون تورنتي زمناً وقدره 33,21 ثانية عبر التصفية النهائية للسباق وليكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي غداً الأحد، في حين حل ثانياً السويدي جوناس آندرسون بزمن وقدره 33,42 ثانية، وثالثاً فرديناند زيندبرجن على زورق الشارقة 12 بزمن وقدره 33,62 ثانية.

وكانت تصفيات السرعة قد تم تقسيمها إلى مجموعتين قبل الانتقال للتصفية الختامية والنهائية، والتي حقق من خلالها زورق «أبوظبي 1» أفضل زمن، ليكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي، مواصلاً حملة الدفاع عن لقب البطولة.