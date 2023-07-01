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الرياضي

تألق إماراتي في اليوم الأول من «فرنسا للدراجات»

تألق إماراتي في اليوم الأول من «فرنسا للدراجات»
1 يوليو 2023 20:42

بيلباو(رويترز)

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تفوق البريطاني آدم ييتس "فريق الإمارات" على شقيقه التوأم سايمون، ليفوز بالمرحلة الأولى لسباق فرنسا للدراجات ونال القميص الأصفر الأول بنسخة هذا العام، بعد 182.5 كيلومتر حول بيلباو اليوم السبت.
وتغلب ييتس على توأمه المتطابق ليحقق انتصاره الأول في سباق كبير، بينما احتل السلوفيني تادي بوجاتشر قائد فريق الإمارات المركز الثالث ورفع ذراعيه احتفالاً أيضاً.
واندفع ييتس، الذي تفوق بسرعة فائقة على بوجاتشر في مرتفع صعب قبل النهاية بمسافة قصيرة، عند النزول إلى بيلباو برفقة شقيقه متسابق فريق جايكو، والذي سبق له الفوز بمرحلتين بالفعل في سباق فرنسا.
وكان آدم الأقوى في آخر مرتفع ليفوز بفارق أربع ثوان، بينما اجتاز بوجاتشر، الذي أظهر قوة بدنية في أول مرحلة بسباق له، منذ إصابته بكسر في المعصم في أبريل، خط النهاية بفارق 12 ثانية عن القمة.
وقال ييتس الذي ارتدى القميص الأصفر لأربعة أيام في 2020: «اقترب مني شقيقي وبدأنا العمل سوياً، في البداية لم أعرف إن كان يجب أن أعمل معه، لذا سألت فريقي عبر دائرة صوتية ورحبوا بذلك».
وأضاف: «كانت المسافة قريبة جداً بيننا، كان من الرائع حقاً أن نتشاطر هذه التجربة، رغم أنه كان سيتسبب في سقوطي في لحظة ما، أنا سعيد للغاية وأود التحلي بالثبات».
وفي الترتيب العام، يتقدم ييتس على شقيقه بثماني ثوانٍ بعد حصد عشر ثوان للفوز بالمرحلة، بينما يبتعد بوجاتشر بفارق 18 ثانية عن الصدارة.
وأصبح الإسباني إنريك ماس أول متسابق من إجمالي 176 يغادر السباق، بعد خروجه من المرحلة الأولى عقب حادث تصادم كبير عند النزول من مرتفع قبل 22 كيلومتراً من النهاية.
وسقط قائد فريق موفيستار، صاحب المركز الثاني في سباق إسبانيا ثلاث مرات، والذي حقق المركز الخامس في سباق فرنسا في 2020، من دراجته بجانب الإكوادوري ريتشارد كاراباز أحد المرشحين أيضاً لصعود منصة التتويج.
وعاد كاراباز متسابق إي.أف إديوكيشن لركوب دراجته بعد الخضوع لفحص أطباء السباق وابتعد بعشر دقائق تقريباً عن مجموعة المقدمة، وأنهى المرحلة بفارق 15.24 ثانية عن القمة. 

آدم ييتس
تادي بوجاتشار
سباق فرنسا للدراجات
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