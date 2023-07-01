قمة الأهلي والزمالك 13 يوليو

القاهرة (د ب أ)

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن مباراة فريقي الأهلي والزمالك والمؤجلة من الجولة الـ 31 بالدوري المصري لكرة القدم، ستقام يوم 13 يوليو الجاري باستاد القاهرة.

وقالت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم السبت، إن الأهلي سيواجه فيوتشر مساء غدٍ ثم الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، وبعدها يواجه الاتحاد السكندري يوم الثامن من الشهر الجاري بالدوري.

وأضافت: «سيلتقي الأهلي مع الزمالك 13 يوليو ثم يلعب مع المقاولون يوم 16 من الشهر ذاته، وبعدها يواجه حرس الحدود يوم 19 يوليو ثم بيراميدز يوم 23 يوليو، وأخيراً يحل الأهلي ضيفاً علي المصري يوم 26 من الشهر ذاته في ختام منافسات مسابقة الدوري».

وأوضحت الرابطة: «يلتقي فيوتشر مع الزمالك السبت المقبل ثم الأحد تقام يوم 9 يوليو مباراة فاركو والمصري ببرج العرب، على أن تقام يوم 10 يوليو أربع مباريات هي غزل المحلة والبنك الأهلي، الداخلية والإسماعيلي ، طلائع الجيش وأسوان، وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز».

وتابعت: «ستقام مباراة واحدة يوم الثلاثاء 11 يوليو وتجمع سموحة وإنبي بملعب الإسكندرية، وأخرى يوم الأربعاء 12 يوليو بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب بالملعب ذاته».





