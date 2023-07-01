الأحد 2 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مرسيليا يفعِّل بند شراء عقد حارث

مرسيليا يفعِّل بند شراء عقد حارث
1 يوليو 2023 17:28

باريس(أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
ستراسبورج.. خامس الأندية الفرنسية في «الملكية الأميركية»

أعلن نادي مرسيليا ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم، في بيان تفعيل بند شراء عقد لاعب الوسط الدولي المغربي أمين حارث من شالكه الألماني.
ويلعب حارث البالغ من العمر 26 عاماً مع مرسيليا على سبيل الإعارة منذ بداية موسم 2021-2022، لكنه غاب عن صفوفه أغلب فترات الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة في نوفمبر الماضي، أرغمته على الخضوع لعملية جراحية وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر، والمساهمة في إنجازه التاريخي ببلوغه نصف النهائي قبل أن ينهيه في المركز الرابع.
وكان حارث الذي بدأ مسيرته الكروية مع نانت، فرض نفسه ركيزة أسسية في صفوف مرسيليا في الموسم قبل الماضي، حيث لعب معه 34 مباراة وسجل خمسة أهداف وساهم في حلوله وصيفاً خلف باريس سان جيرمان.
وخاض حارث 119 مباراة مع شالكه الذي انتقل إلى صفوفه عام 2017 وسجل له 13 هدفاً وساهم في إنهائه موسم 2017-2018 في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ البطل.

أمين حارث
مرسيليا
شالكه
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
رئيس صربيا الأسبق ميلان ميلوتينوفيتش
عربي ودولي
وفاة رئيس صربيا الأسبق ميلوتينوفيتش عن 81 عاما
اليوم 20:58
بقع في الشمس
دنيا
رؤية بقع في الشمس دون الحاجة لتلسكوب
اليوم 20:47
الكاردينال ماتيو يترأس قداسا في موسكو
عربي ودولي
مبعوث البابا يكشف هدف زيارته إلى روسيا
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©