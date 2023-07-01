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فرستابن ينطلق من الصدارة في النمسا

فرستابن ينطلق من الصدارة في النمسا
1 يوليو 2023 15:49

فيينا(رويترز)

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سينطلق ماكس فرستابن، متصدر بطولة العالم فورمولا-1 للسيارات، من المركز الأول في سباق السرعة بجائزة النمسا الكبرى، اليوم السبت.
وسجل بطل العالم مرتين أسرع لفة في دقيقة واحدة و4.440 ثانية، ليواصل سيطرته في النمسا بعدما ضمن، أمس الجمعة، الانطلاق من المركز الأول في السباق الرئيسي يوم الأحد.
وجاء سيرجيو بيريز، سائق رد بول وزميل فرستابن، في المركز الثاني في قائمة الانطلاق في سباق السرعة، بعدما جاء متأخراً بفارق حوالي نصف ثانية عن زميله المتصدر.
ويتصدر فرستابن بطولة العالم بفارق 69 نقطة عن زميله المكسيكي، بعدما فاز بستة من أول ثمانية سباقات هذا الموسم.
وسينطلق لاندو نوريس سائق مكلارين من المركز الثالث في سباق السرعة، بينما يأتي نيكو هولكنبرج سائق هاس رابعاً، وكارلوس ساينز سائق فيراري خامساً، وشارل لوكلير في المركز السادس.

ماكس فرستابن
فورمولا 1
سيرجيو بيريز
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