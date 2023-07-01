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الرياضي

4 لاعبين يمثلون «الجودو» في «عربية» الجزائر

4 لاعبين يمثلون «الجودو» في «عربية» الجزائر
1 يوليو 2023 15:28

أبوظبي (وام)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 4 لاعبين شباب لتمثيل منتخب الإمارات في منافسات دورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الجاري.
وجاء قرار مجلس الإدارة بمشاركة لاعبين شباب استجابةً لتوصية الجهاز الفني بمشاركة لاعبي منتخب الشباب بدلاً من المنتخب الأول، بما لا يتعارض مع برنامج تحضيرات المنتخب الأول الذي يخضع لبرنامج إعداد مسبق حتى نهاية 2023، والذي يتضمن عدداً من المعسكرات الخارجية والمشاركات الدولية في إطار الاستعدادات لأولمبياد «باريس 2024».
وأعلن محمد بن ثعلوب الدرعي أن بعثة منتخب الإمارات للجودو إلى الدورة العربية سيرأسها محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد مشرف الجودو المحلي، وتضم شعبان السيد المدير الفني للاتحاد، وجعفر النخلي مدرب منتخب الشباب وعدد 4 لاعبين من منتخب الشباب هم: خالد وليد في وزن تحت 66 كجم، وسعيد النقبي تحت 73 كجم، وخليفة الحوسني تحت 81 كجم، ومنصور عبد الرحمن فوق 100 كجم.
وأكد رئيس الاتحاد للبعثة قبل سفرها ضرورة تحقيق الاستفادة من هذه المشاركة التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبات العمرية لاستضافة البطولة العربية للمنتخبات الناشئين والناشئات والشباب والشابات، والبطولة العربية للأندية للفئات العمرية المختلفة والتي ستقام بالفجيرة خلال الفترة من 16 وحتى 20 نوفمبر المقبل، وغيرها من المشاركات العربية التي اعتمدها المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو.

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