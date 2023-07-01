اتحاد التزلج المدولب يعلن برامج التطوير

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد التزلج المدولب تنظيم عدد من البرامج التطويرية في الفترة المقبلة، للارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، والمنافسة في البطولات الخارجية، خاصة بعد النتائج المميزة للمنتخب في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023»، والتي حقق فيها 10 ميداليات ملونة (5 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزيتان) في أول مشاركة خارجية.

وأكد عبيد الفلاحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والفعاليات، أن الإنجاز الكبير للمنتخب مؤخراً بدورة برلين 2023، يمثل دافعاً قوياً لتأهيل المنتخب للمنافسات الخارجية المقبلة.

وقال: إن الاتحاد سيواصل دعمه لصقل مهارات اللاعبين واللاعبات، وبناء قدراتهم، وتوفير الأجهزة الفنية المتخصصة، وتمكينهم من أفضل الخبرات التي تسهم في الارتقاء بتطلعاتهم، للمنافسة على المراكز الأولى باسم الدولة في المحافل الخارجية.

وأشاد الفلاحي بالدعم والاهتمام الذي يوليه مجلس إدارة الاتحاد برئاسة معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وأعضاء مجلس الإدارة، لتصميم البرامج التي تستشرف مستقبل المنتخب.

من جانبها أعلنت مريم المنصوري، مدير إدارة الشؤون الإدارية، إقامة دورات تدريبية تأهيلية للحكام والأندية خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود الاتحاد للارتقاء باللعبة، ووضع جميع الترتيبات التي تعزز انتشارها وتطورها.