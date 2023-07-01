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تورام نحو «النيراتزوري» رسمياً

تورام نحو «النيراتزوري» رسمياً
1 يوليو 2023 14:16

ميلانو(أ ف ب)

أعلن نادي إنتر ميلان ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.
وقال النادي الإيطالي في بيان: "ماركوس تورام ركض دائماً بسرعة لتحقيق أهدافه والتغلب على كل العقبات"، مضيفاً أن "قصته مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقصة إنتر في أكتوبر 2020. 

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عندما ظهر تورام لأول مرة في دوري أبطال أوروبا في سان سيرو ضد النيراتزوري".
من جهته، قال المهاجم الدولي "10 مباريات دولية"، نجل المدافع الدولي السابق لبارما ويوفنتوس الإيطاليين وبطل العالم 1998 ليليان تورام، على حسابه على إنستجرام إنه وقَّع عقدا لمدة خمس سنوات، فيما أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى انه سيتقاضى 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد.
وكان المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً وصاحب 13 هدفاً في الدوري الألماني الموسم الماضي والوصيف في كأس العالم مع منتخب بلاده، مرشحاً للانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكنه رفض بطل الدوري الفرنسي وقرر الانضمام إلى صفوف إنتر ميلان وصيف بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا العام.
وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن تورام رفض أيضاً عرضاً للقطب الثاني لمدينة ميلانو، إيه سي ميلان، حيث كان من الممكن أن ينضم إلى كوكبة من اللاعبين الفرنسيين "أوليفييه جيرو، ثيو هرنانديز، بيار كالولو، مايك مينيان".
وسيكون إنتر رابع فريق في المسيرة الاحترافية لماركوس بعد سوشو (2015-2017) وجانجان (2017-2019) الفرنسيين وبروسيا مونشنجلادباخ (2019-2023).
وسيشكل تورام الذي تحول تدريجياً إلى قلب هجوم بعدما لعب لفترة طويلة كجناح، ثنائياً هجومياً إلى جانب بطل العالم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، بعد رحيل المخضرم البوسني إدين دجيكو المنتقل إلى فناربخشه التركي.
ويجري إنتر مفاوضات مع تشيلسي الإنجليزي، لمحاولة حل المعادلة الاقتصادية التي من شأنها الإبقاء على مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو في صفوفه، بعدما لعب معه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ماركوس تورام
بروسيا مونشنجلادباخ
إنترميلان
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