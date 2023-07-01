الأحد 2 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«المسابقات الآسيوية» تمنح المنتخبات 4 فرص للتأهل إلى مونديال 2026

«المسابقات الآسيوية» تمنح المنتخبات 4 فرص للتأهل إلى مونديال 2026
1 يوليو 2023 14:45

الرياض/كوالالمبور (د ب أ)
صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها الأول الذي عقد في كوالالمبور، على تعديل نظام ملحق التصفيات الآسيوية.
جاء ذلك في أعقاب قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر بتاريخ 14 مارس 2023، القاضي بتقسيم الأيام الأربعة للمباريات الدولية في شهري سبتمبر وأكتوبر 2025 ضمن الروزنامة الدولية للمباريات، لتكون موزعة على فترتين دوليتين بكل شهر. 

وتقرر في ملحق التصفيات الآسيوية الذي يتضمن المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة من التصفيات الآسيوية بمجموع 6 منتخبات، أن يتم تقسيم هذه المنتخبات على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات تتنافس في جولة واحدة تقام بنظام التجمع. ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة من الملحق إلى كأس العالم 2026، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة بمباراتي ذهاب وإياب، من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق العالمي، وهو ما يعني أن كل منتخب لديه 4 للتأهل سواء بشكل مباشر أو عبر الملحق. 

ووفقاً للموقع الإلكتروني للاتحاد القاري، فقد اعتمدت اللجنة على مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بمسابقات المنتخبات الوطنية ومسابقات الأندية، وذلك ضمن الإصلاحات الاستراتيجية التي سيتم تطبيقها اعتباراً من موسم 2025-2024.
وعُقِد الاجتماع برئاسة الدكتور تران كووك نوان، في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك على هامش نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند، والذي يجمع بين كوريا الجنوبية واليابان. 

أخبار ذات صلة
جاسم آل علي ضمن طاقم تحكيم نهائي «آسيوية 17 عاماً»
دورينا يحتاج 11 نقطة للحفاظ على مقعد ونصف مقعد في «النخبة»

وتباحثت اللجنة في موضوع مشاركة اتحاد جزر شمال ماريانا لكرة القدم في النسخة المقبلة من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية. 

وتم الأخذ بعين الاعتبار أن اتحاد جزر شمال ماريانا لكرة القدم حاصل على العضوية العادية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولكنه لم يحصل على العضوية العادية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وهو بالتالي مؤهل للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، ولكن ليس مؤهلاً للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026
وعليه تم الاتفاق على إمكانية مشاركة اتحاد جزر شمال ماريانا في ملحق تصفيات كأس آسيا، حيث سينضم إلى المنتخبات الخاسرة من الدور الأول في التصفيات المشتركة، وذلك للمنافسة على التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027. بالإضافة إلى ذلك، وبعد الأخذ بعين الاعتبار آخر التطورات الصادرة من فيفا، حول الفترة الزمنية المخصصة للملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026، فقد اتفقت اللجنة على تعديل روزنامة التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 والملحق الآسيوي «الجولتين الثالثة والرابعة». وبناء على ذلك، فإن فترة المباريات الدولية الخاصة بشهر سبتمبر 2025 ستكون مخصصة للمباريات الدولية الودية، على أن تقام تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 والملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم في فترتي المباريات الدولية في أكتوبر ونوفمبر 2025 على التوالي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كأس العالم
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
رئيس صربيا الأسبق ميلان ميلوتينوفيتش
عربي ودولي
وفاة رئيس صربيا الأسبق ميلوتينوفيتش عن 81 عاما
اليوم 20:58
بقع في الشمس
دنيا
رؤية بقع في الشمس دون الحاجة لتلسكوب
اليوم 20:47
الكاردينال ماتيو يترأس قداسا في موسكو
عربي ودولي
مبعوث البابا يكشف هدف زيارته إلى روسيا
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©