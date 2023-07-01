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كروس سعيد بالموسم العاشر

كروس سعيد بالموسم العاشر
1 يوليو 2023 14:02

برلين (د ب أ)

قال توني كروس، لاعب وسط المنتخب الألماني لكرة القدم، إنه ما زال يشعر بالرضا الكافي لقضاء موسم آخر مع فريق ريال مدريد الإسباني، مشيراً إلى أنه ما زال قادراً على العطاء. 

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وقال كروس «33 عاماً» لشبكة «أر.تي.إل» إنه كان على دراية بوجود «بعض النماذج السلبية التي لم يكن من الممكن تجنبها»، ولكن «لا أريد أن يحدث هذا لي»، مؤكداً أنه يهدف للاعتزال وهو «في مستوى جيد للغاية». 

وجدد كروس، الفائز ببطولة كأس العالم 2014، مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي، حيث سيكون هذا هو الموسم العاشر له. وقال إنه يشعر بأن «هذا الموسم كان جيداً مثل ما سبقوه»، وأضاف: «لماذا لا يكون الموسم المقبل جيداً. وفوق كل هذا ما زلت استمتع به». وفاز كروس بأربعة ألقاب بدوري أبطال أوروبا، وخمس ألقاب لكأس العالم للأندية، وثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب وحيد في كأس إسبانيا، عقب انضمامه من بايرن ميونيخ في عام 2014، حيث توج مع الفريق الألماني بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، بالإضافة لثلاثة ألقاب للدوري والكأس.
وقال كروس إن زوجته لم تتدخل في قراراته مضيفاً: «قالت لي افعل ما تريده، وقمت بذلك».

توني كروس
ريال مدريد
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