بيل يفضح بعضاً من أسرار رونالدو!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا ينسى النجم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد السابق، مساعدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو له عند وصوله إلى «سانتياغو برنابيو»، واقترابه منه نظراً لمعرفة «الدون» الجيدة باللغة الإنجليزية، بحكم لعبه في مانشستر يونايتد قبل الريال.

ويعترف بيل بأن العلاقة بينهما كانت على أفضل وجه طوال السنوات الخمس التي لعباها معاً مع «الميرينجي»، والتي حصلا خلالها على الكثير من البطولات والألقاب، غير أن هذه العلاقة الوثيقة بين النجمين لم تمنع بيل من الكشف عن بعض أسرار كريستيانو، في حديث لإحدى قنوات اليوتيوب تحمل اسم «مارتن بورجماير».

وقال: رونالدو شخص بسيط وعلاقتنا كانت دوماً رائعة، وهو أول من استقبلني ببشاشة في ريال مدريد، بحكم كونه الوحيد تقريباً الذي يتحدث اللغة الإنجليزية بين اللاعبين.

وأضاف بيل: كانت لرونالدو لحظات ساخنة، فعلى سبيل المثال، إذا لم يسجل هدفاً أو أكثر في المباراة، فإنه يدخل غرفة الملابس منفعلاً ويقذف حذاءه مبدياً غضبه الشديد، حتى لو كنا فائزين بالمباراة 5-0!

وعن الفارق بين فريقه الأسبق توتنهام الإنجليزي وريال مدريد، قال بيل: أقدر«السبيرز» لأنه أشبه بالعائلة الواحدة وكل اللاعبين تقريباً إنجليز، ولكن بمعايير كرة القدم أقدر الريال أكثر.

ويعتبر جاريث بيل أحد أفضل لاعبي الكرة في تاريخ ويلز، وقرر «تعليق الحذاء» واعتزال اللعب الدولي مع المنتخب في يناير الماضي، بينما كان في سن 33 بعد كأس العالم مباشرة، أما على مستوى الأندية، فكان آخر نادٍ لعب له هو لوس أنجلوس بالدوري الأميركي.

وبدأ جاريث بيل الذي يكمل 34 عاماً في 16 يوليو الجاري، مسيرته الاحترافية في ساوثهامبتون موسماً واحداً 2006-2007، وانتقل إلى توتنهام من 2007 إلى 2013، ثم ريال مدريد من 2013 إلى 2022، وأعير لمدة 6 أشهر لتوتنهام في 2021، وأخيراً انتقل إلى لوس أنجلوس في الدوري الأميركي. ولعب لمنتخبات الشباب الويلزية تحت 17 و19 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2006 حتى 2022.