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«كانتي آسيا» يعتزل في عامه الـ32!

«كانتي آسيا» يعتزل في عامه الـ32!
1 يوليو 2023 14:00

سلطان آل علي (دبي)
أعلن النجم الأسترالي آرون موي اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.
وجاء هذا القرار بمثابة الصدمة للجميع، حيث يبلغ عمر موي 32 عاماً فقط، وما زال في عقده عامٌ إضافي مع سلتيك الأُسكتلندي، إلا أنّ إصابته في الظهر تسببت في قراره الذي يبدو مبكراً.
وكانت آخر محطات آرون موي مع نادي سلتيك الأسكتلندي بالموسم الماضي، حيث حقق الثلاثية التاريخية تحت قيادة مواطنه الأسترالي بوستيكوجلو، والذي انتقل لتدريب توتنهام.
ورغم أنّ موي لم يشارك بشكل مستمر كأساسي مع الفريق، إلا أنّ أرقامه تتحدث عنه. فخلال 13 مباراة شارك فيها بصفة أساسية، ساهم في 14 هدفاً من خلال تسجيل 4 وصناعة 10 لزملائه.
وسبق للّاعب أن مثّل نادي شانغهاي بورت الصيني في فترة جائحة كورونا التي شلّت نشاط كرة القدم في الصين. وقبل ذلك، لعب مع برايتون وهدرسفيلد في إنجلترا. وقد ساهم بشكل مباشر في صعود هدرسفيلد إلى البريميرليغ في 2017، وقد نال جائزة أفضل لاعب في الفريق. ولا يمكن أن ننسى أن مانشستر سيتي تعاقد معه قادماً من ملبورن سيتي في 2016، إلا أنه لم يشارك مع الفريق.
وعلى مستوى منتخب أستراليا، فقد كان موي أحد الأعمدة الأساسية مع «الكنجارو» منذ 2015، وقدم مستويات لافتة في كأس آسيا 2015 حين حقق منتخب أستراليا اللقب، كما ظهر في كل المحافل الكبرى مثل كأس العالم 2018 و2022.

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