«الأحرار» تبقي إيرفينج وجرين في «دالاس» و«ووريرز»

نيويورك(أ ف ب)

أعلنت وسائل الإعلام الأميركية، عن توقيع صانع الألعاب كايري إيرفينج عقداً مدته ثلاث سنوات مع ناديه دالاس مافريكس، وتمديد درايموند جرين لأربع سنوات مع جولدن ستايت ووريرز بطل دوري كرة السلة الأميركي العام الماضي، وذلك في اليوم الأول من فترة انتقالات اللاعبين الأحرار.

وقالت شبكة «إي إس بي إن» وموقع «ذي أثلتيك» إن إرفينج اختار البقاء في تكساس مقابل 126 مليون دولار، مع سنة ثالثة اختيارية، بناءً على مبادرته.

وانتقل إيرفينج إلى صفوف مافريكس مطلع العام الحالي قادماً من بروكلين نتس، وشكل ثنائياً خطيراً مع العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش، دون أن ينجح في مساعدته على بلوغ الأدوار الإقصائية، حيث أنهى الموسم في المركز الحادي عشر للمنطقة الغربية.

وخاض إرفينج 20 مباراة مع دالاس وبلغ معدله في المباراة الواحدة 27 نقطة و6 تمريرات حاسمة و5 متابعات.

وبرز إيرفينج الذي شارك في مباراة كل النجوم ثماني مرات، بشكل لافت مع كليفلاند كافالييرز، الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية عام 2011 وتوج معه بلقب بطل الدوري عام 2016، قبل أن يتركه نهاية موسم 2016-2017 من أجل اللعب مع بوسطن سلتيكس.

وعرف إيرفينج بإثارته للجدل داخل وخارج غرف الملابس، وتلطخت سمعته في المواسم الأخيرة عندما انتقل إلى صفوف بروكلين نتس صيف 2020.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً عن الكثير من المباريات الموسم قبل الماضي، لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما أوقف ثماني مباريات في نوفمبر الماضي، بعد أن أثار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يرتبط بفيلم معاد للسامية، جدلاً واسعاً حيث رفض الاعتذار، وكان أحد أسباب رحيله عن صفوف نتس.

من جهة أخرى، ذكرت شبكة «إي إس بي إن» وموقع «ذي أثلتيك»، أن درايموند جرين وووريرز توصلا إلى اتفاق لتمديد العقد بينهما، لمدة أربع سنوات مقابل 100 مليون دولار.

ويعتبر جرين الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع ووريرز بالذات عام 2012، أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق، إلى جانب النجمين الآخرين ستيفن كوري وكلاي طومسون، وتوج معه بأربعة ألقاب 2015 و2017 و2018 و2022.

ويمتاز جرين بمستوى ذكائه المرتفع ولعبه القتالي.