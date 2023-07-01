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إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»

إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
1 يوليو 2023 13:15

ميلانو(رويترز)

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أعلن إنتر ميلان، الذي بلغ نهائي دوري الأبطال لكرة القدم، رحيل ثنائي الدفاع ميلان شكرينيار ودانيلو دامبروسيو ولاعب الوسط روبرتو جاليارديني، بعد انتهاء عقودهم مع العملاق الإيطالي.
وفاز شكرينيار، قائد منتخب سلوفاكيا البالغ عمره 28 عاماً، بالدوري الإيطالي مرة واحدة وبكأس إيطاليا مرتين وبكأس السوبر المحلية مرتين خلال ستة مواسم مع إنتر.
وخاض شكرينيار 246 مباراة مع إنتر وأحرز 11 هدفاً، لكنه غاب كثيراً خلال الموسم الماضي بسبب الإصابات، وابتعد عن أكثر من 20 مباراة في كل المسابقات. واحتل إنتر المركز الثالث في نهاية الموسم.
وذكرت تقارير أن شكرينيار سينضم لباريس سان جيرمان بطل فرنسا.
وقال النادي الإيطالي في بيان: «كان شكرينيار الذي يلعب في إنتر منذ صيف 2017 من أهم الأسباب وراء تطور إنتر الاستثنائي، بدءاً من العودة إلى دوري الأبطال في 2018».
وسيرحل دامبروسيو «34 عاماً» بعد حوالي عشر سنوات في النادي، حيث انضم في يناير 2014.
أما جاليارديني، البالغ عمره 29 عاماً، فسيرحل عن إنتر بعد الانضمام في 2017 قادماً من أتلانتا.
وكان إنتر قد خسر نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي.

ميلان شكرينيار
إنتر ميلان
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