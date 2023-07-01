كاسترو من بوتافوجو إلى النصر

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي لكرة القدم، أن مدربه البرتغالي لويس كاسترو سيترك فريقه من أجل تدريب النصر السعودي بقيادة مواطنه كريستيانو رونالدو.

وقال النادي في بيان: «تم إبلاغ بوتافوجو من قبل المدرب لويس كاسترو بقراره قبول عرض من نادٍ في الخارج، الأمر الذي يضع حداً لنشاطه كمدير فني للفريق».

وكان كاسترو «61 عاماً» قال قبل أسبوعين إنه تلقى عرضاً مالياً مغرياً من الفريق السعودي بعقد لمدة عامين.

ولم يعلن نادي النصر رسمياً حتى الآن وصول المدرب البرتغالي.

وسبق لكاسترو أن أشرف على الخصوص على تدريب مواطنه بورتو وشاختار دانييتسك الأوكراني، قبل وصوله في مارس 2022 إلى بوتافوجو المملوك لرجل الأعمال الأميركي جون تكستور، الذي اشترى أيضاً أولمبيك ليون الفرنسي هذا العام.

ويضم فريق النصر العديد من اللاعبين البارزين، فضلاً عن رونالدو، مثل حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، ولاعب الوسط البرازيلي لويز جوستافو، والمهاجم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز.