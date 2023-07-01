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الرياضي

أوسيمين يغازل «الملكي» و«الشياطين»!

أوسيمين يغازل «الملكي» و«الشياطين»!
1 يوليو 2023 11:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
يبدو أن المهاجم النيجيري الهداف فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي ومنتخب «النسور الخضر»، قد حصر اهتمامه في ناديين اثنين لا ثالث لهما، ورفض كل الأندية الأخرى.
هذا ما أكده النجم الإيطالي المخضرم سلفاتوري باني «66 عاماً»، متوسط ميدان نابولي ومنتخب إيطاليا سابقاً، إذ قال في تصريحات لموقع «توتو نابولي»: إن أوسيمين رفض الكثير من الأندية الكبيرة، في مقدمتها ليفربول وتشيلسي الإنجليزيان لأنهما لن يلعبا في دوري الأبطال الموسم الجديد، وباريس سان جيرمان الفرنسي، لأنه سبق له اللعب في فرنسا لنادي ليل.
وأضاف باني: إذا كان أوسيمين يجب أن يغادر نابولي، فسيكون ذلك إما إلى مانشستر يونايتد أو ريال مدريد. 

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وتابع: ما حققه أوسيمين خلال الموسم المنتهي هدافاً لنابولي وإسهامه في حصول فريقه على بطولة الدوري الإيطالي، جعلاه مطمعاً لكثير من الأندية الأوروبية الكبرى، وخاصة اليونايتد وتشيلسي اللذين يبحثان عن رأس حربة من طراز عالمي، غير أن هذا النجم النيجيري الهداف أعطى الأولوية لنادٍ يشارك في دوري الأبطال، ما جعله يحصر اختياراته في «الشياطين الحمر» و«الملكي»، غير أن هذا الأخير غير مهتم أصلاً بالحصول على خدماته، ويركز كل جهوده على ضم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.
لعب أوسيمين المولود في 29 ديسمبر 1998، خلال مسيرته الاحترافية لثلاثة أندية في أربعة مواسم، حيث بدأ مع فولفسبورج الألماني موسم 2016-2017، ولمدة موسمين، ثم انتقل إلى رويال شارلروا البلجيكي على سبيل الإعارة لموسم واحد 2018-2019، ومنه إلى ليل الفرنسي موسماً واحداً 2019-2020، حيث شارك في 27 مباراة وسجل 13هدفاً.
واستقر به المقام في نابولي في الموسم المنتهي، وأحرز معه بطولة «الكالشيو» ولعب 28 مباراة، منها 22 مباراة في الدوري وواحدة في الكأس و5 في دوري الأبطال، كما صنع 5 أهداف في «الكالشيو».
ولعب أوسيمين لمنتخبي 17 و23 سنة، وتم تصعيده للمنتخب النيجيري الأول في 2020.

فيكتور أوسيمين
نابولي
مانشستر يونايتد
ريال مدريد
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