ميلان يضم لوفتس تشيك

ميلانو(د ب أ)

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تعاقده مع الإنجليزي روبن لوفتس تشيك، لاعب الوسط، قادماً من تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد حتى نهاية يونيو عام 2027.

وذكر ميلان في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن لوفتس تشيك المولود في عام 1996، يندرج في الفئات السنية لتشيلسي ولعب للفريق الأول للمرة الأولى عام 2014.

وأضاف أن لاعبه الجديد، قضى سبعة مواسم في تشيلسي، وخاض تجربة الإعارة مع كريستال بالاس في موسم 2018/2017 وفولهام في موسم 2021/2020.

وخاض لوفتس تشيك 155 مباراة مع تشيلسي وسجل 13 هدفاً، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس العالم للأندية مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس الرابطة مرة.