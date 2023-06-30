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الرياضي

تشيلسي يدعم الهجوم بـ «الأسد جاكسون»

تشيلسي يدعم الهجوم بـ «الأسد جاكسون»
30 يونيو 2023 23:30

لندن(رويترز)

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أعلن تشيلسي الإنجليزي ضم مهاجم السنغال نيكولاس جاكسون من فياريال بعقد يمتد ثمانية أعوام.
ولعب المهاجم البالغ عمره 22 عاماً دوراً محورياً في موسم فياريال الماضي، إذ سجل تسعة أهداف في آخر ثماني مباريات، ونال جائزة لاعب شهر مايو في الدوري الإسباني.
وأحرز جاكسون 12 هدفاً في 26 مباراة بالدوري في الموسم الماضي، كما خاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب السنغال "أسود التيرانجا" في كأس العالم بقطر، حين شارك لمدة 16 دقيقة في الهزيمة 2-صفر من هولندا.
ولم يكشف تشيلسي عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي اللندني دفع 37 مليون يورو للحصول على خدمات جاكسون.
وبعد وصول كريستوفر نكونكو من رازن بال شبورت لايبزيج، أصبح جاكسون ثاني مهاجم ينضم لتشيلسي هذا الشهر.
ويتطلع تشيلسي لإحياء أمجاده في ستامفورد بريدج تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق، بعد إنهاء الموسم الماضي بالمركز 12، وهو الأسوأ له بالدوري منذ 1994. 

تشيلسي
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