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الرياضي

رونالدو يغيب عن رحلة البرتغال

رونالدو يغيب عن رحلة البرتغال
30 يونيو 2023 22:20

الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، لن يسافر مع فريقه إلى البرتغال في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد. 

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن رونالدو سيحصل على إجازة إضافية، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم أوروبا خلال شهر يونيو الجاري، وهو الحال ذاته لزميله الإيفواري جيسلان كونان، بحيث سيلتحق كلاهما بالمعسكر في وقت لاحق، وأضافت أن بعثة النصر ستغادر صباح الاثنين المقبل للبرتغال بطائرة خاصة، لبدء الاستعدادات للموسم الجديد. 

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وتابعت أن إدارة الكرة بالنصر اختارت 28 لاعباً للانتظام في المعسكر.
ومن المقرر أن ينضم البرازيلي تاليسكا والمتواجد حالياً بالبرتغال إلى زملائه بالمعسكر مباشرة، فور وصول الفريق. 

وأنهى النصر الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي باحتلال المركز الثاني، خلف الاتحاد الذي توج باللقب.

رونالدو
النصر السعودي
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