47:51 دقيقة.. متوسط «اللعب الفعلي» في «دورينا»

سلطان آل علي (دبي)

انتهى موسم دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023، ولم ينته الحديث عن خبايا أرقامه وإحصائياته، حيث إنّ جوانب اللعبة تحمل الكثير من القابلية للتطوير والتحسين، ولعل أبرزها في الفترة الأخيرة ليس فقط محلياً، بل على مستوى العالم هو وقت اللعب الفعلي.

بلغ معدل وقت اللعب الفعلي لمباريات دوري أدنوك للمحترفين 47:51 دقيقة على مدى 182 مباراة في الموسم بنسبة 47.3% من وقت المباراة الكلي، في حين أنّ معدّل توقف اللعب هو 53:12 دقيقة، كما وصل معدل وقت المباراة الواحدة إلى 101:03 دقيقة.

بلغ معدل الوقت بدل الضائع 11:03 دقيقة لكل مباراة، والجدير بالذكر أنّه منذ الجولة 11 تم تطبيق النظام المتبع في كأس العالم 2022 بقطر، من ناحية احتساب التوقفات وتعويضها في الوقت بدل الضائع. وتظهر الأرقام أنّ نسبة وقت اللعب الفعلي ارتفعت بمقدار 4% بعد تطبيق النظام الجديد من 46:37 دقيقة إلى48:37 دقيقة، كما ازداد وقت المباريات من 110:19 دقيقة إلى 111:31 دقيقة للمباراة الواحدة، فيما انخفض معدل توقف اللعب من 53:41 دقيقة إلى 52:54 دقيقة. وقد لا تبدو التغييرات كبيرة، ولكنها تظهر تحسناً طفيفاً على مستوى زيادة وقت اللعب الفعلي وتقليل التوقفات.وإذا ما أردنا ترتيب المباريات بناء على وقت اللعب الفعلي، ستتصدر مباراة الجزيرة أمام النصر في الدور الأول القائمة بـ60:21 دقيقة من اللعب الفعلي، وهي المباراة الوحيدة التي تجاوزت حاجز الـ60 دقيقة في الموسم.

وتأتي بعدها مباراة الجزيرة ودبا الفجيرة بالجولة الافتتاحية، حيث بلغ وقت اللعب الفعلي 59:21 دقيقة، وفي المرتبة الثالثة، مباراة الظفرة والوحدة بالجولة 20، وقد وصل وقت اللعب الفعلي فيها إلى 58:09 دقيقة. وتعد مباراتا الجزيرة ضد النصر والظفرة ضد الوحدة أقل مباراتين في توقف اللعب. فلم تتوقف الأولى سوى 34:39 دقيقة، والثانية في 38:51 دقيقة.في الجانب المقابل، فإنّ أقل مباريات الموسم على الإطلاق بوقت اللعب الفعلي هي مباراة الشارقة والوصل في الجولة السادسة، التي انتصر بها الإمبراطور بهدف نظيف بعد طرد كايو من الشارقة، ولم يتجاوز وقت اللعب الفعلي فيها 35:44 دقيقة. وتأتي بعدها مباراة الوصل واتحاد كلباء في الجولة السابعة، والتي لُعبت فيها الكرة 36:11 دقيقة فقط. وفي المرتبة الثالثة، بـ37:24 دقيقة من اللعب الفعلي، نجد مباراة اتحاد كلباء وبني ياس في الجولة التاسعة. وتعد أكثر مباراة توقف فيها اللعب مباراة عجمان ودبا الفجيرة بالجولة 17، وذلك بـ69:48 دقيقة، ثم مباراة الوصل والعين في الجولة 25 على استاد زعبيل، والتي توقف اللعب فيها لمدة 69:26 دقيقة.وتعد مباراة الوصل والعين الأطول في الموسم، حيث امتدت إلى 112 دقيقة حتى يطلق الحكم صافرته مع الوقت بدل الضائع في الشوطين. وفي هذا الخصوص، هناك 6 مباريات فقط تجاوز الوقت بدل الضائع فيها حاجز 20 دقيقة على مدى الشوطين. أولها الوصل والعين والتي وصل مجموع الوقت بدل الضائع فيها إلى 22 دقيقة. ثم خورفكان وكلباء في الجولة الـ 12 بمجموع 21 دقيقة، بالتساوي مع مباراة الوصل وكلباء في الجولة 20. وفي المقابل، نجد أنّ مباراة البطائح وشباب الأهلي، والتي انتهت بسداسية للفرسان، هي الأقصر في الموسم بـ94 دقيقة فقط ومجموع 4 دقائق وقتاً بدل ضائع للشوطين!.

أسلوب متفرد

للحديث أكثر عن الأندية بشكل منفرد في موضوع وقت اللعب الفعلي، فإنّ لكل نادٍ أسلوبه الخاص في التعامل مع المباريات، فالبعض لا يلعب إلّا بأسلوب واحد معروف، والآخر يلعب بأساليب متعددة حسب المنافسين. وفي دورينا، يتصدر الجزيرة قائمة الأندية في وقت اللعب الفعلي بمعدل30:49 دقيقة كل مباراة على مدى 26 جولة.كما أنه صاحب الرقم الأعلى لفريق في مباراة واحدة، وذلك بـ40:57 دقيقة أمام دبا الفجيرة، ولم يكن الجزيرة الطرف الأقل سوى في 4 مباريات، منها اثنتان أمام الشارقة ذهاباً وإياباً والنصر والوحدة في الدور الأول، ثم يأتي في المرتبة الثانية، وبفارق إجمالي 88 دقيقة عن الجزيرة، نادي العين بمعدل 27:26 دقيقة من اللعب الفعلي. وبعده أندية الوحدة والنصر والعين بمعدل 26:55 و26:14 و26:00 دقيقة على التوالي. وفي الجهة المقابلة، يتذيل نادي دبا الفجيرة القائمة بمعدل 19:07 دقيقة من اللعب الفعلي فقط. وقبله يأتي الظفرة وخورفكان والبطائح بمعدل وقت لعب فعلي 20:13 و20:25 و20:29 دقيقة على التوالي. ويعد خورفكان صاحب أقل وقت للّعب الفعلي بمباراة واحدة، وذلك أمام الجزيرة في الدور الأول بـ12:07 دقيقة، وبعده مباشرة يأتي الوصل ضد العين، حيث كان لعبه الفعلي 12:15 دقيقة فقط.

ترتيب الأندية في معدل وقت اللعب الفعلي:

الجزيرة = 30:49 دقيقة

العين = 27:26

الوحدة = 26:55

النصر = 26:14

الشارقة = 26:00

الوصل = 25:46

شباب الأهلي = 24:09

عجمان = 22:46

كلباء = 22:24

بني ياس = 22:10

البطائح = 20:29

خورفكان = 20:25

الظفرة = 20:13

دبا الفجيرة = 19:07

علاقة زمن اللعب بالفوز

قد يتبادر إلى الأذهان تساؤلٌ حول الأسلوب الأكثر نجاحاً، هل أصحاب اللعب الفعلي الأعلى هم الأكثر فوزاً، أم العكس؟

وفي الواقع، تشير الأرقام إلى أنّ نسبة فوز الأندية التي كانت الطرف الأعلى بوقت اللعب الفعلي في المباريات هي أقل من النصف، بـ49.4%. في حين أنّ الأندية الأقل بوقت اللعب الفعلي، تمكّنت من الانتصار في 28% ولم تتعرض للخسارة في 50.6% من المباريات. ولا يمكن الاعتماد على الأرقام بشكل منفرد. فشباب الأهلي بطل الدوري استثناء من هذه القاعدة. فهو في المركز السابع من ناحية معدل اللعب الفعلي بـ24:09 دقيقة. كما أنه كان الطرف الأقل في اللعب الفعلي بـ10 مباريات من 26 في الموسم، وتمكن من الانتصار في 7 منها على الجزيرة ذهاباً وإياباً، والوحدة والعين والنصر والوصل واتحاد كلباء. في حين تعادل مع العين والشارقة والوصل. ويعد شباب الأهلي أكثر الفرق فوزاً وهو الطرف الأقل في اللعب الفعلي هذا الموسم. كما أنه طرف في 5 مباريات ضمن أقل 15 مباراة بوقت اللعب الفعلي في الموسم وهو الرقم الأعلى. وقد كانت المباريات أمام عجمان والظفرة والشارقة والعين ودبا الفجيرة، ويأتي بعده دبا الفجيرة بـ4 مباريات كثاني أكثر فريق.

مقارنة مع «العالمية»

بالمقارنة مع الدوريات العالمية، فإنّ معدل وقت اللعب الفعلي في الدوري الفرنسي هو الأعلى بـ55:59 دقيقة. يليه الإنجليزي بـ54:46 دقيقة. وبعده مباشرة الإيطالي بـ54:40 دقيقة، ثم الدوري الألماني بـ54:03. بينما يأتي الدوري الإسباني أخيراً بـ53:41 دقيقة.

والجدير بالذكر أن معدل وقت اللعب الفعلي في كأس العالم بلغ 58:04 دقيقة من دون الأشواط الإضافية.

أما الدوريات المجاورة، فتشير التقارير الصحفية إلى أنّ دوري روشن السعودي، بلغ معدل وقت اللعب الفعلي فيه 54:29 دقيقة بالموسم المنصرم، وهو ما يضعه فوق الدوريات الكبرى مثل الإسباني والألماني.

معدل وقت اللعب الفعلي في بعض البطولات:

كأس العالم 2022 = 58:04 دقيقة

الدوري الفرنسي = 55:59 دقيقة

الدوري الإنجليزي = 54:46 دقيقة

الدوري الإيطالي = 54:40 دقيقة

الدوري السعودي = 54:29 دقيقة

الدوري الألماني = 54:03 دقيقة

الدوري الإسباني = 53.41 دقيقة