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الرياضي

برشلونة يفسخ عقد أومتيتي بالتراضي

برشلونة يفسخ عقد أومتيتي بالتراضي
30 يونيو 2023 22:18

برشلونة (د ب أ)

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن فسخ عقد مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، والذي قضى الموسم الماضي معاراً لصفوف فريق ليتشي الإيطالي. 

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وذكر برشلونة عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أنه وأومتيتي توصلا إلى اتفاق بفسخ العقد الذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية موسم 2026/2025.
وتمنى النادي الكتالوني التوفيق للاعب في مسيرته، وحظاً طيباً في المستقبل. 

وأوضح برشلونة في بيانه أن أومتيتي تمتع بموسم خالٍ من الإصابات في إيطاليا، حيث قدم أفضل أداء له، وهو الأمر الذي كان مختلفاً تماماً عما كانت عليه الأحوال مع النادي الكتالوني، حيث تسببت الإصابات في إعاقة تطوره، مشيراً إلى أنه شارك في 25 مباراة مع ليتشي.
وكان أومتيتي قد انضم إلى برشلونة قادماً من ليون الفرنسي في عام 2016، حيث فاز مع الفريق بلقب الدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات وكأس السوبر الإسباني مرتين.

 

صامويل أومتيتي
برشلونة
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