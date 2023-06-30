نجوم المشهد الأول «تحت الاختبار» في دورينا

رضا سليم (دبي)

يشهد دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد 2023-2024، نجوماً من مختلف الجنسيات، تظهر للمرة الأولى أمام جماهير الأندية التي تطمح في تألق اللاعبين الجدد الذين يخوضون الاختبار الأول في دورينا، بعضهم جاء من دوريات بعيدة، وآخرون تم التعاقد معهم من دوريات الجوار، ويعرفون الكثير عن الأندية والمنافسة على الدوري وقوة الفريق، وبعضهم من اللاعبين العرب، ويبقى الملعب هو الفيصل، و«الميدان يا حميدان»، لتقديم أنفسهم بصورة جيدة أمام الجمهور.

ولجأ عدد من الأندية إلى إجراء تغييرات واسعة على صعيد اللاعبين الأجانب، وإنْ كان بعضهم ما زال يبرم صفقاته ولم يحسم استمرار لاعبيه، ويتصدر العين مشهد التغييرات، وسيكون الفريق الأول الذي يدخل الموسم المقبل بـ «نيولوك» من اللاعبين بعد رحيل كايو كانيدو وأندري يارمولينكو والمدافع الكرواتي تين يدفاي، وأبرم تعاقدات مع لاعبين جدد في مقدمتهم عمير أتزيلي، لاعب فريق مكابي، والموهبة النيجيرية ساركي، والباراجوياني كاكو قادماً من التعاون السعودي، كما تعاقد مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر بعد انتهاء عقد ريبروف، وما زال في جعبة الزعيم صفقات من العيار الثقيل سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وتعاقد نادي الوصل مع المدافع الكولومبي أليكسيس بيريز بعقد يمتد لموسمين، كما ضم المدافع «دانيال بيدروزو»، قائد منتخب كولومبيا للشباب، في فئة اللاعب المقيم، واستعاد لاعبه الدولي كايو كانيدو قادماً من العين، ومدد التعاقد مع أداما ديالو لأربعة مواسم مقبلة، فضلاً عن تجديد التعاقد مع الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي لموسم آخر، وأيضاً المغربي سفيان بوفتيني حتى 2025، كما تم التعاقد مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش.

وأبرم النصر صفقات قوية تنعش العميد في الموسم الجديد، حيث ضم الجناح البرتغالي يوري ميديروس قادماً من براجا البرتغالي، والكولومبي كيفن أجوديلو لاعب نادي سبيتزيا الإيطالي لمدة موسمين، والمهاجم الكونغولي سيدرك باكامبو قادماً من نادي أولمبياكوس اليوناني وهدافه بعقد يمتد لموسمين، بعد رحيل التوجولي مالابا، وريان مينديز، لاعب الرأس الأخضر، والبرتغالي أنطونيو دي كارفالهو الملقب بـ«توزي».

ويظهر مع فريق عجمان التونسيان الدوليان نادر الغندري وهيكل الشيخاوي، فيما استمر معه البحريني علي مدن والمغربي وليد أزارو والكونغولي بريستيج مبونجو.

وتعاقد اتحاد كلباء مع السلوفيني آندرياس فومبيرجار، في أولى الصفقات الجديدة، ورغم أن النادي جدد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المواطنين إلا أن صفقات الأجانب لم تكتمل.

وانضم الكاميروني فرانك كوم، لاعب الأهلي السعودي والريان القطري السابق، إلى فريق الإمارات العائد لدوري الكبار، وتعاقد البطائح مع الثلاثي الأفريقي المكون من الكاميروني بوميل، والإيفواري ميليكي القادم من الدوري التشيكي، ومواطنه ميليكي أورليتش، واحتفظ بالكاميروني أناتول أبانج فقط من الموسم الماضي، فيما رحل البرتغاليان جواو نوفايس وأرتور خورخي، والبرازيلي لورينسي رودريجيز والجنوب أفريقي تيبانج فيتي، ولا يزال يبحث عن صفقات جديدة.

ويعتبر الشارقة من الفرق التي حافظت على قوامها بنسبة كبيرة، وكانت حالة التعاقد الوحيدة داخلية من خلال انتقال التونسي فراس بالعربي من عجمان، في حين استمر بيانيتش وباكو ألكاسير وكايو لوكاس ومانولاس.

وظهر شباب الأهلي، حامل اللقب، بإعلان التعاقد مع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش الذي خلف البرتغالي جارديم، والتجديد لعدد من اللاعبين، منهم الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا، والأوزبكي عزيز جانييف، ولم يكشف حتى الآن عن صفقات جديدة من اللاعبين، بعد رحيل أحمد نور الله وعمر خربين وجايسون دينايير.

وتنتظر جماهير «فخر أبوظبي» الإعلان عن الصفقات الجديدة بعد رحيل الصربي ميلوش، والجنوب أفريقي الدولي ثولاني سيريرو والمدرب مارسيل كايزر، الذي حل مكانه الهولندي فرانك دي بور، الذي يعد الصفقة الوحيدة للفريق حتى الآن.

ويمر الوحدة بظروف مختلفة رغم تعاقده مع المدرب الجنوب أفريقي موسيماني ورحيل المهاجم التاريخي للفريق سيباستيان تيجالي، والبرتغالي أدريان دا سيلفا، إلا أن مشاركة «العنابي» في كأس الملك سلمان للأندية العربية، وراء حالة الانتظار لما ستسفر عنه مباريات الفريق الشهر المقبل.

ولم يحسم حتا العائد للأضواء ملف الصفقات بعد التعاقد مع المدرب الصربي زيلكو ماركوف، ولم يعلن بشكل رسمي التعاقد مع البلجيكي دينور والألماني ألكسندر، وهو نفس ما حدث مع بني ياس، الذي تعاقد مع المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، ولم يكشف عن بقية صفقاته، وأيضاً خورفكان الذي اكتفى بالتجديد مع المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري.