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«فيفا» يلزم كارديف بدفع مستحقات «الراحل» سالا

«فيفا» يلزم كارديف بدفع مستحقات «الراحل» سالا
30 يونيو 2023 20:06

لندن(د ب أ)

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فريق كارديف سيتي الإنجليزي، بدفع آخر دفعتين لفريق نانت الفرنسي مقابل انتقال إيميليانو سالا. 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن سالا توفي، عندما تحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يسافر بها من فرنسا في بحر المانش في يناير 2019، بعد يومين من إعلان كارديف تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني البالغ 28 عاماً من نانت.
وأيدت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" مطالب النادي الفرنسي بالحصول على 6 ملايين يورو، من رسوم التحويل البالغة 15 مليون جنيه إسترليني في أغسطس الماضي.
وأعلن كارديف اليوم الجمعة أن فيفا ألزمه بدفع آخر قسطين من قيمة الصفقة. 

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ودفع كارديف أول قسط ومن المفهوم أن النادي، وإن كان على مضض، سيقوم الآن بدفع القسطين المتبقيين. 

وتقدم كارديف بدعوى إهمال أمام المحاكم الفرنسية ضد نانت. وأكد أنه يجب أن يتحمل النادي مسؤولية الحادث الذي أدى لوفاة سالا، وذكر أن الرحلة تم تنظيمها من قبل وكيل لنانت. وذكر النادي الويلزي اليوم الجمعة أن فرانك كيتا الرئيس التنفيذي لنانت يتواجد رهن الاحتجاز لدى الشرطة بجانب وكيل اللاعبين باكاري سانوجو، حيث ذكر النادي أنهم مرتبطان بتحقيق مفتوح بفرنسا من يونيو الماضي، في مزاعم ممارسة غير قانونية لنشاط الوكيل الرياضي، والتزوير واستخدام التزوير، وإساءة استخدام الأصول وغسل الأموال.

الفيفا
نانت
كارديف سيتي
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