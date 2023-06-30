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الرياضي

فرستابن الأسرع في التجارب الحرة بالنمسا

فرستابن الأسرع في التجارب الحرة بالنمسا
30 يونيو 2023 19:13

فيينا (رويترز)

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حقق ماكس فرستابن سائق رد بول أسرع زمن في التجارب الحرة بمعقل فريقه، في جائزة النمسا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة، رغم التمسك بإطارات متوسطة، بينما سجل منافسوه أفضل أزمنتهم بإطارات لينة أسرع.
وسجل متصدر الترتيب العام دقيقة واحدة و05.742 ثانية في لفته الأخيرة بالتجارب، فوق حلبة سبيلبرج في بداية منافسات ثاني سباق سرعة بالموسم.
واحتل كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الثاني بفارق 0.241 ثانية، بإطارات لينة، ومن خلفه زميله بالفريق شارل لوكلير بفارق 0.270 ثانية عن القمة في لفته الأخيرة.
وجاء لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في المركز الرابع، مستخدماً إطارات لينة أيضاً بعد الاستعانة سابقاً بإطارات صلبة، بينما حقق سيرجيو بيريز، زميل فرستابن بالفريق وأقرب منافسيه في الصدارة، المركز الخامس بإطارات متوسطة.
وغاب بيريز، الذي يبتعد بفارق 69 نقطة عن فرستابن في الترتيب العام بعد ثمانية سباقات من إجمالي 22، عن الحلبة أمس الخميس بسبب المرض كما ذكرت تقارير صحفية.
وكان المركز السادس من نصيب الكندي لانس سترول سائق أستون مارتن، الذي استخدم إطارات لينة، متقدماً على كيفن ماجنوسن سائق هاس وفرناندو ألونسو زميله في أستون ثامن الترتيب الذي لجأ لإطارات متوسطة.
وهذه التجارب الحرة الوحيدة في مطلع الأسبوع بينما تجرى التجارب التأهيلية لسباق الأحد في وقت لاحق اليوم الجمعة، إذ تقام غداً السبت تجارب تأهيلية لسباق سرعة لمسافة 100 كيلومتر سيعقب تجاربه. 

ماكس فيرستابين
هاميلتون
فورمولا 1
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