شباب الأهلي يقدم الصربي نيكوليتش

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، بالشراكة مع العربية للسيارات - نيسان، الراعي الرسمي للنادي، عن تعاقدها مع الصربي ماركو نيكوليتش، مديراً فنياً جديداً لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة المؤتمرات الصحفية بالنادي.

واستهل المدرب حديثه في المؤتمر الصحفي، بتقديم الشكر لإدارة النادي، معبراً عن سعادته الكبيرة، بتدريب شباب الأهلي، ومؤكداً أنه سيكون حريصاً على بذل الجهد المطلوب، ليتمكن من وضع النادي في المكان الذي يليق باسمه الكبير وتاريخه الحافل بالبطولات والألقاب.

وأوضح المدرب أن تحقيق النجاح ليس صعباً طالما توافرت الإرادة، وعمل الجميع بروح الفريق الواحد، وتضافرت الجهود، مبيناً أنه لمس تعاوناً كبيراً من الإدارة، التي أكدت حرصها على توفير كل المطلوبات ودعم الجهاز الفني واللاعبين.

وسلط ماركو نيكوليتش، الضوء على برنامج إعداد الفريق، مبيناً أن العمل سيبدأ من خلال المعسكر الإعدادي الذي سيقيمه الفريق في صربيا خلال يوليو الجاري، مؤكداً أن الجهاز الفني وضع برنامجاً مفصلاً للمعسكر، الذي ستتخلله بعض المباريات الإعدادية بعد نهاية المرحلة الأولى، من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين والتعرف أكثر على إمكاناتهم.

وقال: "حرصت على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الفريق واللاعبين، قبل استلام مهمتي رسمياً، وستكون فترة المعسكر فرصة جيدة لتكوين صورة أكثر وضوحاً عن الوضع في أروقة الفريق، آملاً أن نوفق في العمل معاً من أجل التحضير للموسم الجديد بالصورة المطلوبة".

ورداً على سؤال حول طموحاته مع الفريق في الموسم الجديد، قال المدرب: "عندما تشرف على تدريب فريق كبير مثل شباب الأهلي، صاحب تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات، تبقى دائماً مطالباً بالمنافسة على الألقاب وتحقيق الإنجازات، من جانبنا سنقدم كل ما نملك ليكون الفريق في المستوى المطلوب، وسنعمل بكل ما لدينا من قوة لإسعاد الجماهير".

وأضاف: "أنا متحمس لبداية مشوار جديد مع الفريق، خاصة وأن شباب الأهلي يملك لاعبين مميزين، وتضم تشكيلته نجوم لديهم خبرة وتمرس بالبطولات، إلى جانب وجود عدد من اللاعبين الشباب الموهوبين، وسنعمل مع الجميع من أجل تقديم فريق قوي يكون قادراً على تحقيق التطلعات".