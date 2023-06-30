السبت 1 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شباب الأهلي يقدم الصربي نيكوليتش

شباب الأهلي يقدم الصربي نيكوليتش
30 يونيو 2023 19:08

دبي (الاتحاد) 
أعلنت شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، بالشراكة مع العربية للسيارات - نيسان، الراعي الرسمي للنادي، عن تعاقدها مع الصربي ماركو نيكوليتش، مديراً فنياً جديداً لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة المؤتمرات الصحفية بالنادي.
واستهل المدرب حديثه في المؤتمر الصحفي، بتقديم الشكر لإدارة النادي، معبراً عن سعادته الكبيرة، بتدريب شباب الأهلي، ومؤكداً أنه سيكون حريصاً على بذل الجهد المطلوب، ليتمكن من وضع النادي في المكان الذي يليق باسمه الكبير وتاريخه الحافل بالبطولات والألقاب.
وأوضح المدرب أن تحقيق النجاح ليس صعباً طالما توافرت الإرادة، وعمل الجميع بروح الفريق الواحد، وتضافرت الجهود، مبيناً أنه لمس تعاوناً كبيراً من الإدارة، التي أكدت حرصها على توفير كل المطلوبات ودعم الجهاز الفني واللاعبين.
وسلط ماركو نيكوليتش، الضوء على برنامج إعداد الفريق، مبيناً أن العمل سيبدأ من خلال المعسكر الإعدادي الذي سيقيمه الفريق في صربيا خلال يوليو الجاري، مؤكداً أن الجهاز الفني وضع برنامجاً مفصلاً للمعسكر، الذي ستتخلله بعض المباريات الإعدادية بعد نهاية المرحلة الأولى، من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين والتعرف أكثر على إمكاناتهم.
وقال: "حرصت على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الفريق واللاعبين، قبل استلام مهمتي رسمياً، وستكون فترة المعسكر فرصة جيدة لتكوين صورة أكثر وضوحاً عن الوضع في أروقة الفريق، آملاً أن نوفق في العمل معاً من أجل التحضير للموسم الجديد بالصورة المطلوبة". 
ورداً على سؤال حول طموحاته مع الفريق في الموسم الجديد، قال المدرب: "عندما تشرف على تدريب فريق كبير مثل شباب الأهلي، صاحب تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات، تبقى دائماً مطالباً بالمنافسة على الألقاب وتحقيق الإنجازات، من جانبنا سنقدم كل ما نملك ليكون الفريق في المستوى المطلوب، وسنعمل بكل ما لدينا من قوة لإسعاد الجماهير".
وأضاف: "أنا متحمس لبداية مشوار جديد مع الفريق، خاصة وأن شباب الأهلي يملك لاعبين مميزين، وتضم تشكيلته نجوم لديهم خبرة وتمرس بالبطولات، إلى جانب وجود عدد من اللاعبين الشباب الموهوبين، وسنعمل مع الجميع من أجل تقديم فريق قوي يكون قادراً على تحقيق التطلعات".

أخبار ذات صلة
جيسوس: سأعود أقوى الموسم المقبل مع «الفرسان»
كارتابيا يحصد «الاستمرارية» مع شباب الأهلي بـ «النجومية»
ماركو نيكوليتش
شباب الأهلي
ليوناردو جارديم
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
الرياضي
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
اليوم 13:15
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
الرياضي
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
اليوم 12:41
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
عربي ودولي
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©