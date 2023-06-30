ويمبلدون.. ديوكوفيتش يدشن رحلة اللقب الثامن أمام كاتشين

ويمبلدون (أ ف ب)

يستهل حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش مشواره لمعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولة ويمبلدون ضد الأرجنتيني بيدرو كاتشين في الدور الأول، مع احتمال مواجهة الأسترالي نيك كيريوس في ربع النهائي في إعادة لنهائي العام الماضي، وفق ما أسفرت القرعة الجمعة.

كما من الممكن أن يلتقي الصربي مع الروسي أندري روبليف أو الكندي فيليكس-أوجيه ألياسيم في حال عدم بلوغ كيريوس ربع النهائي، مع إمكانية ملاقاة في المربع الأخير الإيطالي يانيك سينر أو النرويجي كاسبر رود، الذي أسقطه ديوكوفيتش في نهائي رولان جاروس هذا الشهر.

تنطلق ثالثة البطولات الأربع الكبرى الاثنين، ويطمح ديوكوفيتش لتحقيق لقب خامس توالياً وثامن في لندن، لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله السويسري روجيه فيدرر، بعد أن رفع في رولان جاروس هذا الشهر لقبه الكبير الـ 23 القياسي وفض الشراكة مع الإسباني رافايل نادال.

أما المصنف أول عالمياً الإسباني كارلوس ألكاراز، فلم يسبق أن تجاوز الدور الرابع في مشاركتين في ويمبلدون، ولكنه بدأ يتأقلم على العشب، بعد أن حقق في دورة كوينز الأسبوع الماضي لقبه الأول على هذه الأرضية.

ويبدأ ألكاراز حملته ضد الفرنسي جيريمي شاردي، ولكن يواجه مساراً صعباً للأدوار المتقدمة مع لقاء محتمل مع الأسترالي أليكس دي مينور، وصيف دورة كوينز، في الدور الرابع والدنماركي هولجر رونه السادس عالمياً في ربع النهائي.

أما المصنف الخامس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، فيستهل مشواره ضد النمساوي دومينيك تيم، بطل فلاشينج ميدوز السابق في الدور الأول.

لدى السيدات، تبدأ البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً التي اضطرت للانسحاب من الدور نصف النهائي لدورة باد هومبورج الألمانية الجمعة بسبب وعكة صحية، مشوارها ضد الصينية جو لين.

كتبت عبر حسابها على إنستجرام: «أنا آسفة ولكن عليّ أن أنسحب من مباراتي اليوم. قضيت ليلة صعبة بسبب بعض الحمى وتسمم غذائي محتمل».

تبقى أفضل نتيجة لها في ويمبلدون الدور الرابع عام 2021 مقابل ثلاثة ألقاب في رولان جاروس وواحد في فلاشينج ميدوز.

أوقعتها القرعة في القسم الأفضل نسبياً، إذ من المحتمل أن تواجه الأميركية كوكو جوف في ربع النهائي ومواطنة الأخيرة جيسيكا بيجولا أو الفرنسية كارولين جارسيا في دور الأربعة.

أما القسم الثاني من الجدول، فجاء أصعب، إذ يضم حاملة اللقب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا والبيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة والتونسية أُنس جابر وصيفة العام الماضي في لندن.

تستهل جابر مشوارها ضد البولندية ماجدالينا فريخ.

أما المخضرمة الأميركية فينوس وليامز حاملة اللقب خمس مرات، فتواجه في الدور الأول الأوكرانية إيلينا سفيتولينا وكلاهما تشارك ببطاقة دعوة.