البايرن يستهل حملة الدفاع عن لقب «البوندسليجا» من بريمن

فرانكفورت(د ب أ)

أعلنت رابطة كرة القدم الألمانية اليوم الجمعة عن جدول مباريات الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" لموسم 2023 / 2024، ويشهد بداية مشوار بايرن ميونيخ حامل اللقب عبر مواجهة فيردر بريمن، على ملعب الأخير يوم 18 أغسطس.

وستكون هذه هي المباراة رقم 113 في الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وفيردر بريمن، وهو رقم قياسي في الدوري، وذلك في الموسم رقم 61 من المسابقة.

أما بروسيا دورتموند، وصيف البطل، فيستهل مشواره في الموسم الجديد بلقاء كولون يوم 19 أو 20 أغسطس، بينما يحل دارمشتاد وهايدنهايم، الصاعدان من الدرجة الثانية، ضيفين على آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج، على الترتيب.

وستكون أول مباراة قمة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، في المرحلة العاشرة من البوندسليجا في أوائل نوفمبر، وستقام في دورتموند، بينما يلتقي الفريقان إياباً في ميونيخ في أواخر مارس. وكان بايرن ميونيخ قد انتزع لقب البوندسليجا للموسم الحادي عشر على التوالي متفوقاً بفارق الأهداف فقط على بروسيا دورتموند، عبر سيناريو مثير في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من المسابقة.

وتستمر منافسات الموسم الجديد من البوندسليجا حتى 18 مايو 2024، وسيشهد إقامة مرحلة واحدة في وسط الأسبوع، وذلك يومي 19 و20 ديسمبر قبل بدء الإجازة الشتوية.

وتصل منافسات الموسم إلى نقطة المنتصف بين 12 و14 يناير. أما دوري الدرجة الثانية، فتنطلق منافساته يوم 28 يوليو بمباراة هامبورج، الذي أخفق في الصعود مجدداً للدرجة الأولى خلال الموسمين الماضيين، أمام شالكه الهابط حديثاً من الدرجة الأولى.