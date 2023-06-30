«أم الألعاب» أول المغادرين إلى «الألعاب العربية»



رضا سليم (دبي)

يغادر يوم غد الوفد الأول لبعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب العربية في نسختها الخامسة عشرة التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الجاري، تحت شعار «بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي».

ويقص منتخب ألعاب القوى شريط المشاركة الأربعاء المقبل بالملعب الأولمبي «هدفي ميلود وهران» قبل حفل الافتتاح بيوم واحد، يليه منتخب الجودو الخميس بالقاعة البيضاوية.

وتضم «أم الألعاب»، 12 لاعباً ولاعبة، هم الشعالي حسن النعيمي، «مشي 20 كلم»، وسالم البلوشي «وثب طويل»، وسلطان سلمان «400 متر عدو، و400 في 400 تتابع»، وأحمد الكندي «800 متر، و4 في 400 متر»، ومفرج العامري «400 متر و4 في 400 متر»، ومعاذ فوزي «400 متر حواجز وتتابع 4 في 400»، وخالد خليل «3 آلاف متر موانع»، ومحمد حسن النوبي «100 و200 متر و4 في 400 تتابع»، وفاطمة الحوسني «رمي الجلة والقرص»، وفاطمة البلوشي «200 متر عدو»، ومهرة عبدالرحيم 200 متر في 400 متر حواجز، وعلياء الحمادي «وثب عالي ووثب طويل».

يمثل الإمارات في الدورة 131 رياضياً بواقع 80 لاعباً و51 لاعبة، في 15 رياضة هي كرة الطائرة سيدات، ألعاب القوى رجال وسيدات، الملاكمة رجال، الجودو رجال، السباحة رجال وسيدات، الكاراتيه رجال وسيدات، الريشة الطائرة رجال وسيدات، الدراجات رجال وسيدات، رفع الأثقال رجال وسيدات، تنس الطاولة رجال، المبارزة رجال وسيدات، الشطرنج رجال وسيدات، الشراع رجال وسيدات، رياضتا كرة السلة على الكراسي، وألعاب القوى رجال وسيدات لأصحاب الهمم.

من ناحية أخرى، بدأت الوفود المشاركة في الوصول إلى الجزائر، خاصة منتخبات كرة القدم التي تدشن منافساتها يوم الأحد وقبل الافتتاح بثلاثة أيام، حيث وصلت منتخبات سوريا وموريتانيا وفلسطين، ومن المنتظر أن تصل اليوم بقية المنتخبات المشاركة، حيث تضم منافسات كرة القدم 8 فرق، في المجموعة الأولى الجزائر وعُمان ولبنان والسودان، وتضم الثانية السعودية وسوريا وفلسطين موريتانيا.

ويشارك في الدورة 6 آلاف رياضي، يتنافسون في 23 رياضة، منها 3 رياضات لأصحاب الهمم من خلال 245 مسابقة رياضية تقام فعالياتها في 5 مدن مختلفة هي الجزائر، قسنطينة، وهران، تيبازه، وعنابة.