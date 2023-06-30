لابورتا: مصلحة «البارسا» أهم من ميسي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لن يكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اعتباراً من منتصف الليل اليوم، لاعباً في باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث ينتهي عقده بنهاية اليوم 30 يونيو، لينهي بذلك مغامرة استمرت عامين في «حديقة الأمراء»، لم يكن راضياً عنها بصورة كاملة، بل وصفها بالصعبة.

وأصبح مستقبل ليو معروفاً من الآن حيث يلعب خلال أسابيع قليلة بقميص إنتر ميامي في الدوري الأميركي، لتنتهي بذلك تماماً قصة عودته إلى نادي عمره وبيته الأول برشلونة.

وفي لقاء مع برنامج «أونز» بالتليفويون الإسباني «سبورت 3»، تحدث خوان لابورتا، رئيس البارسا، في موضوعات عدة متعلقة بالنادي الكتالوني، وحرص خلال حديثه على أن يؤكد أن الرغبة الأولى لميسي كانت هى العودة إلى «الكامب نو»، وقال: «لقد مرَّ ميسي بفترة عصيبة في باريس، وقال لي والده إن نجله لا يريد أن يمر مجدداً بمثل هذه الضغوط، ونحن احترمنا ذلك». وعلق قائلاً: «سواء نجح أو لم ينجح في إنتر ميامي، سيبقى برشلونة بيته».

وشدد لابورتا على أن النادي ينوي إقامة حفل وداع رسمي للأسطورة الأرجنتينية، تكريماً له على كل ماقدمه للنادي من ألقاب وبطولات. وقال «نحن نعمل بالتنسيق مع ممثلي ميسي في هذا الشأن من أجل إخراج الحفل في أحسن صورة، ولكن ليس الآن، وإنما عند افتتاح (سبوتيفاي كامب نو) في نهاية 2024، بعد التجديدات». والمعروف أن برشلونة سيلعب الموسم الجديد بملعب «لويس كومبانيس» الأوليمبي في مونتجويك.

وعندما وجَّه له المذيع سؤالاً بشأن خياره عدم التجديد لميسي في المرة الأولى في صيف 2021، قبل رحيله إلى باريس، قال لابورتا: «تلك قرارات مصيرية وحاسمة ينبغي أن اتخذها وفقاً لمصلحة النادي أولاً، ووقتها كانت مصلحة النادي أهم من التجديد لميسي، وينبغي أن تكون كذلك دائماً».

وتحدث لابورتا، عن لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش، لاعب إنترميلان، وقال: «رفضناه لارتفاع سعره، وتفضيله النصر السعودي على برشلونة، أما صفقتا جوشوا كيميتش متوسط ميدان بايرن ميونيخ الألماني ومارتين زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد، فلم نستطع إتمامهما نتيجة القيود المالية المفروضة على النادي، بسبب تجاوز (سقف الرواتب)».