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جوتا بديل حجازي في اتحاد جدة

جوتا بديل حجازي في اتحاد جدة
30 يونيو 2023 13:02

جدة (د ب أ) 

يدرس البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، ضم الجناح البرتغالي جواو فيليبي «جوتا»، لاعب سلتيك الاسكتلندي ضمن الأولويات، ليعوض غياب المدافع المصري أحمد حجازي بسبب الإصابة. 

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن مصادر خاصة كشفت لها أن سانتو يرغب في أن تقيد إدارة النادي لاعباً في مركز الجناح، ورفع اسم أحمد حجازي من قائمة الفريق مؤقتاً.
من ناحية أخرى، تأكد حضور لاعب خط الوسط المصري طارق حامد والمغربي عبد الرزاق حمد الله والمهاجم البرازيلي رومارينيو ومواطنيه حارس المرمى مارسيلو جروهي وصانع الألعاب إيجور كورونادو، لدى انطلاقة معسكر الإعداد للموسم الجديد. وتواصل الجهاز الإداري للفريق مع الأجانب، ومن بينهم الفرنسيان كريم بنزيمة ونجولو كانتي، وأبلغهم بموعد بدء معسكر الطائف، والذي ينطلق في العاشر من يوليو المقبل. 

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وكشفت المصادر نفسها عن نية سانتو إبعاد عدد من الأسماء المحلية عن المعسكر منذ بدايته، وعلى رأسها عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي وزياد الصحفي وحمدان الشمراني. 

وأشارت إلى أنه في حال تمسك المدرب بموقفه الفني حيال اللاعبين الأربعة، سيعرضهم النادي للإعارة على أندية محلية بطريقة المقايضة، بحيث يستفيد منهم في الحصول على عناصر محلية من أندية أخرى.

اتحاد جدة
أحمد حجازي
كريم بنزيمة
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