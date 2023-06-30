زوارق أبوظبي تتحدى الزمن في «مونديال الفورمولا-1»



ماكون (الاتحاد)

تبدأ اعتبارا من الغد مرحلة مهمة من خلال إقامة سباق أفضل زمن الذي ينطلق عبر تفاصيل الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 التي تستضيفها مدينة ماكون الفرنسية حتى يوم الأحد المقبل ختام البطولة.

وتنطلق زوارق فريق أبوظبي حامل لقب البطولة في رحلة تحدٍ قوية من أجل المنافسة على الوصول للسرعات الأقوى والأعلى عبر تصفيات الزمن ممثلة في «زورق أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي، وزورق «أبوظبي 2» بقيادة ثاني القمزي، البطل الإماراتي المخضرم، فيما يشارك أيضاً عبر التحدي زوارق فريق الشارقة وزوارق فريق الفيكتوري، لتكون المشاركة الإماراتية قوية في المنافسة التي تشهد مشاركة 20 زورقاً في هذه الجولة.

وأكد البطل ثاني القمزي والذي يخوض هذه الجولة بمعنويات عالية جداً أن الفرص للتعويض والعودة بقوة للواجهة والمنافسة في البطولة كبيرة جداً بالنسبة له، خاصة بعد فترة التدريبات والتمارين التي قضاها الفريق في معسكره في إيطاليا قبل التوجه للمشاركة في جولة ماكون، وقال ثاني القمزي: «لدينا فرص كبيرة في أن نحقق عبر سباق أفضل زمن السرعات العالية المطلوبة التي تضعنا في مقدمة انطلاقة السباق الرئيسي والختامي للجولة يوم الأحد».

وكشف البطل الإماراتي عن الصعوبات التي قد يواجهها مع رفيقه في الفريق شون تورنتي للوصول لتحقيق أفضل زمن في تصفيات السرعة قائلاً: «في الوقت الذي استعد فيه فريق أبوظبي للمنافسة، فإن بقية الفرق قد استعدت كذلك وجهزت نفسها لهذه الجولة، وطموحات السائقين المنافسين ستجعل من المهة غاية في الصعوبة في تصفيات الزمن، الجميع يمتلك الرغبة والمهارة في تحقيق لقب السرعة، وفي الوقت نفسه أمتلك طموحي الخاص أيضاً في تقديم أفضل ما لدي لمعانقة السرعة الأعلى في التصفيات». وأضاف القمز: «أيضاً من أجل انطلاقة قوية في السباق الرئيسي للجولة يجب أن نحقق السرعة الأقوى والتي تسهل كثيراً لاحقاً من مهمة الفوز بلقب السباق والجولة والبقاء في صلب المنافسة في الترتيب العام».

وتبدأ أحداث اليوم مع الاجتماع التنويري والإلزامي للمتسابقين كافة في تمام الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت فرنسا، ثم بداية التجارب الحرة للزوارق المشاركة من العاشرة وحتى الثانية عشرة والنصف وعلى مجموعتين، ثم موعد انطلاق تصفيات الزمن وعلى ثلاث مراحل ابتداء من الثالثة بعد الظهر وحتى الرابعة والربع مساء، ومن المقرر أن تدخل كل زوارق في أول تصفية، ثم يتأهل 12 زورقاً للتصفية الثانية، ولاحقاً يتأهل للتصفية الثالثة 6 زوارق فقط تتنافس من أجل إحراز أفضل زمن والوصول لقمة السرعة.