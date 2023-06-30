السبت 1 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

زوارق أبوظبي تتحدى الزمن في «مونديال الفورمولا-1»

زوارق أبوظبي تتحدى الزمن في «مونديال الفورمولا-1»
30 يونيو 2023 13:00

 
ماكون (الاتحاد)
تبدأ اعتبارا من الغد مرحلة مهمة من خلال إقامة سباق أفضل زمن الذي ينطلق عبر تفاصيل الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 التي تستضيفها مدينة ماكون الفرنسية حتى يوم الأحد المقبل ختام البطولة.
وتنطلق زوارق فريق أبوظبي حامل لقب البطولة في رحلة تحدٍ قوية من أجل المنافسة على الوصول للسرعات الأقوى والأعلى عبر تصفيات الزمن ممثلة في «زورق أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي، وزورق «أبوظبي 2» بقيادة ثاني القمزي، البطل الإماراتي المخضرم، فيما يشارك أيضاً عبر التحدي زوارق فريق الشارقة وزوارق فريق الفيكتوري، لتكون المشاركة الإماراتية قوية في المنافسة التي تشهد مشاركة 20 زورقاً في هذه الجولة.
وأكد البطل ثاني القمزي والذي يخوض هذه الجولة بمعنويات عالية جداً أن الفرص للتعويض والعودة بقوة للواجهة والمنافسة في البطولة كبيرة جداً بالنسبة له، خاصة بعد فترة التدريبات والتمارين التي قضاها الفريق في معسكره في إيطاليا قبل التوجه للمشاركة في جولة ماكون، وقال ثاني القمزي: «لدينا فرص كبيرة في أن نحقق عبر سباق أفضل زمن السرعات العالية المطلوبة التي تضعنا في مقدمة انطلاقة السباق الرئيسي والختامي للجولة يوم الأحد».
وكشف البطل الإماراتي عن الصعوبات التي قد يواجهها مع رفيقه في الفريق شون تورنتي للوصول لتحقيق أفضل زمن في تصفيات السرعة قائلاً: «في الوقت الذي استعد فيه فريق أبوظبي للمنافسة، فإن بقية الفرق قد استعدت كذلك وجهزت نفسها لهذه الجولة، وطموحات السائقين المنافسين ستجعل من المهة غاية في الصعوبة في تصفيات الزمن، الجميع يمتلك الرغبة والمهارة في تحقيق لقب السرعة، وفي الوقت نفسه أمتلك طموحي الخاص أيضاً في تقديم أفضل ما لدي لمعانقة السرعة الأعلى في التصفيات». وأضاف القمز: «أيضاً من أجل انطلاقة قوية في السباق الرئيسي للجولة يجب أن نحقق السرعة الأقوى والتي تسهل كثيراً لاحقاً من مهمة الفوز بلقب السباق والجولة والبقاء في صلب المنافسة في الترتيب العام».
وتبدأ أحداث اليوم مع الاجتماع التنويري والإلزامي للمتسابقين كافة في تمام الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت فرنسا، ثم بداية التجارب الحرة للزوارق المشاركة من العاشرة وحتى الثانية عشرة والنصف وعلى مجموعتين، ثم موعد انطلاق تصفيات الزمن وعلى ثلاث مراحل ابتداء من الثالثة بعد الظهر وحتى الرابعة والربع مساء، ومن المقرر أن تدخل كل زوارق في أول تصفية، ثم يتأهل 12 زورقاً للتصفية الثانية، ولاحقاً يتأهل للتصفية الثالثة 6 زوارق فقط تتنافس من أجل إحراز أفضل زمن والوصول لقمة السرعة. 

أخبار ذات صلة
«الفيكتوري» جاهز لمغامرة الفورمولا-1 في فرنسا
«زوارق أبوظبي» إلى ماكون للدفاع عن اللقب العالمي
الفورمولا-1
زوارق أبوظبي
بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1
ثاني القمزي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
الرياضي
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
اليوم 13:15
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
الرياضي
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
اليوم 12:41
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
عربي ودولي
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©