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الرياضي

مارتينو: مهمة ميسي صعبة

مارتينو: مهمة ميسي صعبة
30 يونيو 2023 11:44

ميامي (رويترز) 
قال جيراردو مارتينو، المدرب الجديد لإنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، إن ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس سينضمان إلى الفريق، من أجل المنافسة ولن يكونا في راحة.
وسبق للمدرب البالغ عمره 60 عاماً تدريب ميسي وبوسكيتس في برشلونة في موسم 2013-2014، ثم تولى تدريب الأرجنتين ما بين 2014 و2016.
وانضم ميسي البالغ عمره 36 عاماً، والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات وهو رقم قياسي، إلى إنتر ميامي مع زميله السابق بوسكيتس الذي لعب 18 عاماً في صفوف برشلونة.
وأبلغ مارتينو مؤتمراً صحفياً إن الثنائي تحدث إليه بشأن الانضمام إلى إنتر ميامي من أجل النجاح.
وأضاف: «هذا يحدث لنا على المستوى الشخصي ففي بعض الأحيان يرتبط اسم الولايات المتحدة بالعطلة والراحة لكن ليس هو الحال. فنحن نريد المنافسة والمهمة صعبة علي الجميع».
وأشار مارتينو إلى أنه بدأ المفاوضات مع ديفيد بيكهام الشريك في ملكية إنتر ميامي قبل التأكد من انضمام ميسي وبوسكيتس.
وتولى المدرب الأرجنتيني المسؤولية بعد إقالة فيل نيفل مدافع مانشستر يونايتد السابق، عقب خسارة الفريق في عشر مباريات وفوزه خمس مرات فقط ليتذيل ترتيب القسم الشرقي.
وقال مارتينو: «إنها فرصة جذابة... ويمكن القول إن الهدايا توالت بعد ذلك. أؤمن أن الدوري يتطور بشكل ثابت والدليل على ذلك مجموعة اللاعبين الأميركيين المحترفين في أوروبا وفي أندية جيدة في أوروبا».
ومن المتوقع أن يستهل ميسي مشواره مع إنتر ميامي في 21 يوليو.

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