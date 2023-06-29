الجمعة 30 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«شهادة الزور» تضع مودريتش ولوفرين على أعتاب «السجن»

«شهادة الزور» تضع مودريتش ولوفرين على أعتاب «السجن»
30 يونيو 2023 00:26

زغرب (أ ف ب)
اتهم المدعون الكرواتيون مرة أخرى الخميس لوكا مودريتش قائد المنتخب الوطني والدولي السابق ديان لوفرين بالإدلاء بشهادة زور في محاكمة فساد كبرى متعلقة بكرة القدم.
مثُل اللاعبان في عام 2017 كشاهدَين خلال محاكمة فساد بملايين اليورو متعلقة بمدرب دينامو زغرب السابق زدرافكو ماميتش، وقدّما تفاصيل عن انتقاليهما من بطل كرواتيا الحالي.
في ذلك الوقت، أدلى مودريتش بشهادته بشأن تفاصيل انتقاله عام 2008 من دينامو إلى توتنهام الإنجليزي، قبل أن ينتقل الى ريال مدريد الاسباني في 2012.
أما لوفرين، قدّم تفاصيل انتقاله عام 2010 من دينامو إلى ليون الفرنسي، الذي عاد إليه هذا العام.
تم اتهام كلا اللاعبين بالإدلاء بشهادة زور في عام 2018، ولكن تم إسقاط التهم لاحقًا بسبب نقص الأدلة، عن مودريتش في العام ذاته وعن لوفرين في أوائل 2019.
وجه ممثلو الادعاء في بلدة أوسييك الشرقية الخميس اتهامات إلى شخصين، وذكروا فقط السنتين اللتين وُلدا فيهما واتهموهم بـ"الإدلاء بشهادة زور". وقالت وسائل الإعلام المحلية إنهما مودريتش ولوفرين.
مودريتش متهم بالإدلاء بشهادة زور "في 13 يونيو 2017 أمام محكمة مقاطعة أوسييك"، وفق ما جاء في بيان للمدعين، مستشهدًا بتاريخ أدلى به لاعب خط الوسط النجم بشهادته خلال محاكمة ماميتش، وفي "الأول من يوليو 2017" للوفرين.
يؤدي الادلاء بشهادة زور في كرواتيا إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وأدين ماميتش وثلاثة آخرون بتهم إساءة استخدام السلطة والفساد، التي كلفت دينامو أكثر من 15 مليون يورو (16.3 مليون دولار) والدولة 1.5 مليون يورو.
وفقًا للائحة الاتهام، تم اختلاس الأموال من خلال صفقات وهمية تتعلق بانتقالات اللاعبين.
حُكم على ماميتش الذي يعتبر الدعامة الأساسية في كرة القدم الكرواتية، ويختبئ حاليًا في البوسنة المجاورة، بالسجن ستة أعوام ونصف العام.
وأدين مودريتش، حامل الكرة الذهبية 2018، بعد أيام فقط من إعلان ريال مدريد أن اللاعب البالغ 37 عامًا، سيبقى مع النادي لموسم آخر، بعد تجديد عقده حتى يونيو 2024.

 

أخبار ذات صلة
«النيو لوك» يشغل «الكبار» في أوروبا!
الريال يربط مودريتش بموسم إضافي
مودريتش
لوفرين
ريال مدريد
ليفربول
كرواتيا
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
احتجاجات في العراق ضد حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم
عربي ودولي
السويد تعلّق على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم
اليوم 20:14
مصافحة بين ناريندرا مودي وفلاديمير بوتين (أرشيفية)
عربي ودولي
مودي يدعو إلى الحوار لإنهاء أزمة أوكرانيا
اليوم 21:34
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©