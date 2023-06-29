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الاتفاق يحسم انتقال ماونت إلى مانشستر يونايتد

الاتفاق يحسم انتقال ماونت إلى مانشستر يونايتد
29 يونيو 2023 23:53

لندن(د ب أ) 
علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن مانشستر يونايتد نجح في التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط تشيلسي والمنتخب الإنجليزي ماسون ماونت، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار). وأضافت (بي أيه ميديا) أن النادي الشهير بلقب "الشياطين الحمر" سيدفع مبلغ خمسة ملايين جنيه إسترليني كإضافات تعتمد على الأداء والنجاح. 

وسيوقع ماونت، حسب ما ورد، على عقد لمدة خمسة مواسم مع خيار التجديد لموسم إضافي. ويأتي التعاقد مع ماونت ليعزز من خيارات الهولندي إيريك تن هاج، المدير الفني للفريق، خاصة في وسط الملعب. 

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وكان ماونت قد تدرج في الفئات السنية لتشيلسي، وسجل 27 هدفاً وصنع 22 في 129 مباراة مع الفريق في الدوري الإنجليزي. 

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والفائز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في عام 2021، في 36 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي وشارك كأساسي في نهائي كأس أمم أوروبا 2020 أمام إيطاليا.

ماسون ماونت
مانشستر يونايتد
تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
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