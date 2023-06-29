فرستابن رداً على مطلب هاميلتون: الحياة غير عادلة!

لندن(رويترز)

ذكّر ماكس فرستابن غريمه لويس هاميلتون أن "الحياة غير عادلة"، بعدما اقترح بطل العالم سبع مرات على منظمي بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إجراء تعديلات على القواعد لتحجيم رد بول.

وحقق فرستابن ستة انتصارات في ثمانية سباقات أقيمت هذا الموسم، ويبتعد بفارق 69 نقطة عن أقرب منافسيه وهو زميله سيرجيو بيريز قبل جائزة النمسا الكبرى، التي تقام في حلبة سبيلبرج يوم الأحد.

ولم يخسر رد بول هذا الموسم ويسعى لتحقيق عاشر انتصار على التوالي، بعدما حقق 18 انتصاراً في آخر 19 سباقاً. ويبتعد بفارق 154 نقطة عن مرسيدس صاحب المركز الثاني.

وقال هاميلتون، الذي هيمن فريقه على لقب الصانعين لثمانية مواسم متتالية بين 2014 و2021، إن تفوق رد بول كبير لدرجة أن بوسعه التوقف عن تطوير السيارة الحالية للتركيز على الموسم المقبل.

وأبلغ السائق البريطاني شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "أعتقد أننا قد نلحق على الأرجح برد بول في نهاية المطاف في نهاية العام، لكن هذا ربما لأن المنافس يركز بالفعل على سيارة الموسم المقبل".

وقال: "ليسوا في حاجة لإجراء أي تغيير على هذه السيارة نظراً لأنهم متفوقون بفارق كبير".

وتابع: "أعتقد أن على الاتحاد الدولي السيارات ربما أن يحدد وقتاً يسمح فيه للفرق بالبدء في تطوير سيارة العام المقبل. لنقل الأول من أغسطس، حينها يمكن للجميع البدء كي لا يحظى أحد بأفضلية في العام المقبل لأن هذا سيء".

وبسؤاله في المؤتمر الصحفي عن تصريحات هاميلتون قال فرستابن، الذي حرم منافسه البريطاني من الفوز بلقبه الثامن في بطولة العالم، وحقق لقبه الأول في 2021 بعد سباق مثير للجدل في أبوظبي "الحياة غير عادلة أيضاً".

وأضاف: "ليس فقط في فورمولا 1. هناك الكثير من الأمور غير العادلة في الحياة، لذا علينا أن نتعامل مع الوضع".