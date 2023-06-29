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الكونغولي بوكامبو «نصراوي»

سيدريك باكامبو
30 يونيو 2023 01:02

علي معالي (دبي)

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أتمت إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر إجراءات التعاقد الرسمي مع المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو، قادماً من نادي أولمبياكوس اليوناني بعقد يمتد لموسمين، لتقدم مفاجأة نصراوية ثانية في ثاني أيام عيد الأضحى، وكانت صفقة اليوم الأول من العيد هي انضمام الكولومبي كيفن أجوديلو.
ويحمل بوكامبو «32 عاماً»، والمولود في فرنسا لأبوين كونغوليين، الكثير من الخبرات المتراكمة في جعبته، عبر مشوار طويل في ملاعب عالمية عدة ما بين أوروبا والصين، وكذلك منتخب بلاده الوطني في أدغال أفريقيا، وآخر الأندية التي لعب سيدريك بوكامبو فيها هو نادي أولمبياكوس اليوناني، حيث شارك في الموسم الماضي في 32 مباراة وسجل 18 هدفاً وهو أحد أكبر الأندية في اليونان، ولعب في صفوف مارسيليا الفرنسي من قبل موسمين، سجل خلالهما 4 أهداف، وهي الفترة الأصعب على المهاجم الكونغولي.
وكانت بداية بوكامبو مع الكرة الفرنسية في نادي سوشو من 2010 حتى 2014، لينتقل بعدها إلى الدوري التركي بصفوف فريق بورصا سبور، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني موسم 2015- 2016 حتى 2018، وخلال تلك الفترة هزَّ شباك ريال مدريد وبرشلونة، ووصل عدد أهدافه مع فياريال خلال 3 مواسم إلى 32 هدفاً في 75 مباراة ببطولة الدوري.
وبفضل ثلاثيته ضد إيبار (3-0) وثنائيته في جيرونا (2-1)، اختير سيدريك باكامبو أفضل لاعب في الدوري الإسباني في أكتوبر 2017، وهو ما يؤكد براعة هذا المهاجم، وغادر في 2018 إلى بكين بعد أن دفع النادي للنادي الإسباني فياريال الشرط الجزائي البالغ 40 مليون يورو، خلال الفترة التي قضاها في الصين، سجل باكامبو 58 هدفاً في 87 مباراة، وساعد بكين على الفوز بكأس الاتحاد الصيني لكرة القدم عام 2018.

سيدريك بكامبو
سيدريك باكامبو
النصر
أولمبياكوس
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