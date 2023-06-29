«الزعيم» يدعم القوة الضاربة بـ«صفقة كاكو»

معتز الشامي (دبي)

أعلن نادي العين تعاقده مع الدولي الباراجواياني اليخاندرو روميرو كاكو «28 عاماً» قادماً من نادي التعاون السعودي، بعقد يمتد لـ3 سنوات حتى عام 2026، لتدعيم مركز الوسط الهجومي وصانع اللعب.

ويتمسك الهولندي شرودر المدرب الجديد للفريق، بالنزعة الهجومية، معتمداً على الفلسفة التكتيكية الهولندية المعروفة بمسمى «الكرة الشاملة»، حيث يفضل شرودر اللاعبين القادرين على إجادة أكثر من دور تكتيكي داخل الملعب، وشغل أكثر من مركز خلال المباراة.

وهو ما يتضح في الصفقة الثانية التي عقدها الزعيم، المتمثلة في المهاري كاكو، وقبله الروماني عمير أتزيلي، الجناح المميز صاحب القدرة على الأداء التكتيكي المميز.

وحقق كاكو نجاحات فردية مع التعاون السعودي، حيث يعد صاحب أعلى معدل صناعة أهداف بتاريخ دوري المحترفين السعودي، وانضم للتعاون قادماً من فريق نيويورك ريد بولز الأميركي مقابل 5 ملايين يورو، في عام 2021.

واستطاع كاكو تحطيم الأرقام القياسية في صناعة اللعب بالدوري السعودي، حتى وصفته وسائل الإعلام السعودية بصانع الفرحة، وصاحب الأرقام القياسية، حيث يتمتع بالمهارة الفنية العالية، والتمريرات الدقيقة للمهاجمين، ما يحتاج إليه العين لتمويل هدافه لابا بالفرص، فضلاً عن قدرة اللاعب العالية على التسديد القوي وتسجيل الأهداف، ويعد كاكو لاعباً مهارياً وسريعاً في تنفيذ المهام التكتيكية، من حيث استلام الكرة تحت الضغط والتمرير الدقيق للأمام، حيث يلعب في خط الوسط ويجيد ربط الوسط بالهجوم، فضلاً عن قوته البدنية في الالتحامات الثنائية مع المنافس.

وقد تمسك اللاعب بالعرض العيناوي، على الرغم من تلقيه عدة عروض في الخليج وخارجه، ولكن أراد أن يكون ضمن كتيبة «البنفسج» للموسم الجديد، خاصة في ظل طموحات «الزعيم» للمنافسة قارياً ومحلياً، ورغبة اللاعب في الانتقال لفريق يجيد المنافسة على الألقاب والظفر بها.

وقدم محمد عبيد حماد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بالإضافة إلى عوض محمد صبيح الكعبي، اللاعب الدولي الباراجواني، والذي سيرتدي القميص رقم 10 مع الزعيم في الموسم الجديد.

من جانبه، أكد محمد عبيد حماد، أن الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، وتوجيهاته بتهيئة كل الأسباب لتوفير احتياجات الفريق، أسهمت في حسم المفاوضات بالصورة اللازمة.

وتابع: «أهداف العين واضحة والكل يعمل من أجل أن يتبوأ النادي مكانته الطبيعية في منصات التتويج وإسعاد (الأمة العيناوية)».

وعن حسم صفقة كاكو الذي كان مطلوباً في أندية عدة بالمنطقة قال: «رغبة اللاعبين القوية في الانتماء للعين خلال مرحلة المفاوضات من المؤشرات المهمة التي نعول عليها وتؤكد صحة الاختيار، الأمر الذي أظهره جميع اللاعبين الذين انضموا إلى قائمة الفريق، لا سيما كاكو الذي أظهر بدوره جدية ورغبة كبيرة في الانتماء لصفوف الزعيم».