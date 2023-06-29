أبرو يعد بالتحليق مع «النسور»

فيصل النقبي (خورفكان)

أكد الأنجولي فابيو أبرو «30 عاماً» مهاجم خورفكان جاهزيته لموسمه الثاني مع «النسور» في دوري أدنوك للمحترفين، بعد موسم متوسط المستوى قدمه اللاعب وسجل خلاله 6 أهداف، ليصبح الهداف الثاني للفريق بعد البرتغالي إيلتون الذي سجل 8 أهداف.

ويقضي المهاجم موسمه الثاني مع الأخضر، حيث وقع عقد انتقاله من الباطن السعودي لمدة عامين ورغم أنه لم يقدم مستواه الهجومي وتعرض لإصابة في بداية الموسم ليتم قيده في فترة الانتقالات الشتوية، إلا أنه ظهر بشكل جيد وسجل هدفين أمام البطائح، وهدفاً بمرمى كل من اتحاد كلباء وعجمان والوصل وبني ياس في الدور الثاني من المسابقة.

وقال أبرو إنه ينتظر بداية الموسم ليقدم بداية أفضل مع الفريق، حيث يسعى لقيادة خط هجوم الفريق للظهور بشكل متميز، خصوصاً وأنه حسب قوله بات يملك خبرة اللعب في دوري أدنوك للمحترفين. يذكر بأن فابيو أبرو قد لعب للدوري السعودي قبل موسمين، وسجل للباطن 9 أهداف وهو يمتاز بالسرعة وقوة التسديد. وكان اللاعب قد بدأ مشواره الكروي في إنجلترا منذ الصغر، حيث انتقل من إنجلترا للدوري السعودي موسم 2020 ولعب لموسمين مع الباطن، قبل أن ينتقل بداية الموسم الماضي إلى خورفكان.