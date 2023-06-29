فوزنياكي تعود من الاعتزال لتحقيق الأهداف الغائبة

كوبنهاجن (رويترز)

أعلنت الدنمركية كارولين فوزنياكي اليوم الخميس عودتها للتنس عقب اعتزالها رسمياً في يناير 2020.

وكتبت فوزنياكي على حسابها في تطبيق إنستجرام "خلال السنوات الثلاث الماضية بعيداً عن اللعبة استطعت تعويض عائلتي عن الوقت الذي قضيته بعيداً عنها، أصبحت أما لطفلين جميلين أشعر بالامتنان لهما. لكن لا يزال لدي أهداف أريد تحقيقها".

وقالت "سأعود للعب ولا أطيق الانتظار!".

وتصدرت اللاعبة الدنماركية الترتيب العالمي للاعبات التنس المحترفات لمدة 71 أسبوعاً، وحققت 30 لقباً في منافسات الفردي بينها بطولة أستراليا المفتوحة 2018.

وكانت قد أعلنت اعتزالها قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة 2020 في سن 29، قائلة إنها تريد الإنجاب من زوجها، لاعب السلة الأميركي المعتزل ديفيد لي. ومنذ ذلك الحين أنجبت ابنتهما أوليفيا وابنهما جيمس.



