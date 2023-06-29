الأرجنتين تحافظ على صدارة التصنيف العالمي

برلين(د ب أ)

حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس، بينما تراجع المنتخب الألماني مركزاً ليحتل المركز الخامس عشر.

ولم تتغير المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، حيث تواجد المنتخب الأرجنتيني في الصدارة وخلفه المنتخب الفرنسي، وصيف كأس العالم 2022، فيما جاء المنتخب البرازيلي ثالثاً.

وتقدم المنتخب الإنجليزي مركزاً ليحتل المركز الرابع متفوقاً على المنتخب البلجيكي، والكرواتي والهولندي.

وأكملت منتخبات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا المراكز العشرة الأولى.

ومازال المنتخب الألماني بعيدا عن المراكز العشرة الأولى وتراجع مركزاً ليحتل المركز الخامس عشر بعد أداء مخيب للآمال في المباريات الدولية الأخيرة.

وتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني قبل أن يخسر أمام بولندا وكولومبيا. وكان منتخب كازاخستان أكثر المنتخبات التي تقدمت في الترتيب، حيث ارتقى ثماني مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز 104.

وحافظ المنتخب المغربي، الذي احتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة، على صدارة ترتيب المنتخبات الأفريقية، محتلاً المركز الثالث عشر عالمياً. وجاء منتخب السنغال في المركز الثاني أفريقياً والثامن عشر عالمياً، فيما جاء المنتخب التونسي في المركز الثالث أفريقياً والـ31 عالمياً. فيما تصدر المنتخب الياباني منتخبات آسيا وخلفه منتخبي إيران وأستراليا، فيما تصدر منتخب أميركا منتخبات الكونكاكاف وخلفه المنتخبين المكسيكي والكوستاريكي، فيما تصدر منتخبات أوقيانوسيا منتخب نيوزيلندا.