«البادل» يتألق عالمياً بـ 85 ألف ملعب و6 مليارات دولار في 2026

مراد المصري (دبي)

كشف تقرير متخصص أصدرته شركة «ديليوت» العالمية المتخصصة بالمحاسبة، أن رياضة البادل تنس المعروفة اختصاراً باسم «البادل»، ينتظرها مستقبل واعد للغاية ونقلة كبيرة، مع توقعات أن يصل عدد الملاعب حول العالم إلى 26 ألف ملعب، وهو ما يعني تضاعف العائدات المالية لتبلغ نحو 6 مليارات دولار أميركي.

وجاء هذا التقرير الصادر أمس الأول، ليكشف أن السبب الرئيسي هو الشعبية المتزايدة للعبة في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وتحديداً الإمارات، حيث يزداد انتشار هذه الرياضة، ووفقاً للتقرير فإن اللعبة شهدت زيادة في عدد الملاعب حول العالم في عام 2022 بواقع 28%، مع بناء 8,200 ملعب، فيما زاد عدد الأندية بنسبة 24% مع إطلاق 1,914 نادياً جديداً.

وأوضح التقرير أن عدد الملاعب حول العالم حالياً يصل إلى نحو 40 ألفاً، وهو الرقم المرشح للتضاعف ليتجاوز 85 ألفاً بحلول عام 2026، وأن العائدات المالية المتوقع تحقيقها من اللعبة سيتضاعف بشكل كبير من ملياري دولار بالوقت الحالي، ليتجاوز 6 مليارات دولار في عام 2026.

ويتكون التقرير المفصل من «ديليوت» من 48 صفحة متخصصة، بكل الأرقام الحالية والمتوقعة لهذه الرياضة التي تحظى باهتمام كبير عالمياً، وتعتبر الإمارات رائدة في إطلاقها ونشرها في المنطقة خلال السنوات الماضية، حيث استضافت العديد من البطولات الكبرى، من أبرزها بطولة العالم التي أقيمت العام الماضي في دبي، إلى جانب بطولات من فئة النخبة في أبوظبي، وبطولات دولية متعددة في الشارقة وعجمان ومختلف مناطق الدولة.