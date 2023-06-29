«جارف» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

واصل الجواد «جارف» من جديد تألقه في المضامير الأوروبية وتمكن من الاحتفاظ بلقب المحطة الرابعة، لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية ضمن أجندة سلسلة سباقات النسخة الثلاثين.

وواصلت الكأس الغالية مسيرتها الرائدة ورحلة نجاحاتها في المضامير الأوروبية، في ظل ما تحظى به من اهتمام كبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ودوره الريادي الذي ساهم بإحداث نقلة نوعية في سباقات الخيول العربية بكل دول العالم، التي تقام ضمن الخطط الرائدة لدولة الإمارات لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربية الأصيلة ورفعة شأنها عالمياً.

واستطاع الجواد «جارف» المولود في عام 2016 والمنحدر من نسل «داحس x كيس دي غزال بنت دورمان»، الدفاع عن لقب العام الماضي بنجاح كبير، حيث سبق له أن حقق ثلاثية في سباقات الكأس الغالية بنسختها الـ29، حين ظفر بألقاب محطات إيطاليا وهولندا وبلجيكا، ليواصل الحفاظ على تألقه في المضامير الأوروبية، ويعلن الجاهزية بالفوز الجديد والاستعداد الأمثل لسباقات النسخة الثلاثين 2023.

وتمكن جارف البالغ من العمر 7 سنوات للمالك هايف بن محمد القحطاني، ويشرف على تدريبه المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسو وقيادة الفارس ماركو مونتريسو، من الفوز بلقب سباق المحطة الإيطالية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بعدما قطع مسافة السباق بزمن 2:14:09 دقيقة، وبفارق رأس عن الجواد غازي الزمان «هلال الزمان x غزوة»، فيما حل ثالثاً أونار دي بيني «ميستر جينوكس x رازا دي جالورا».

وتوج فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، البطل في ختام السباق، بحضور ناصر الخاجة القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى إيطاليا، إلى جانب طلال فيصل الحمر، السكرتير الثاني بسفارة مملكة البحرين في روما، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

من جهته، قال فيصل الرحماني: «نبارك نجاحات محطة إيطاليا التي تؤكد في كل عام مكانتها المرموقة، في ظل مشاركة نخبة مرابط الخيل العربية، والترحيب الكبير الذي نحظى به من القائمين على قطاع الفروسية في إيطاليا والاتحاد الإيطالي لسباقات الخيول العربية، بجانب الملاك والجماهير ووسائل الإعلام»، مضيفاً: «سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية وحضورها الدائم للعام السادس على التوالي، أثمرت عن قفزة كبيرة في الإنتاج وسباقات الخيل العربية في المضامير الإيطالية، وأثرت إيجاباً على تطور السباقات وارتفع عددها من 8 أشواط إلى 80 شوطاً، ما يؤكد الأثر الكبير لسباقات الكأس الغالية، ويعكس أيضاً رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ورعايته السخية ودوره الريادي الذي قادنا لتحقيق وصناعة هذه الإنجازات لمسيرة الخيل العربية في العالم، معرباً عن فخره وسروره بالنجاحات التي سجلتها محطة إيطاليا الرابعة، والتطورات التي تحققها في كل عام بعد أن غدت وجهة الأبطال وبوابة العبور للسباقات الكبرى في أوروبا والخليج.

من جانبه، قال ناصر الخاجة القائم بأعمال سفارة الدولة لدى إيطاليا: «نعرب عن سرورنا وفخرنا بنجاحات المحطة الرابعة لسلسلة سباقات الكأس الغالية وفي مضمار سان سيرو العريق بمدينة ميلانو، حيث يمثل محطة جديدة ونجاحاً آخر يضاف لسلسلة النجاحات التي تحققها الكأس».

وأضاف: «الدبلوماسية الرياضية لها دور كبير في التقارب وبناء جسور التواصل وربط الشعوب ونشر الثقافة الإماراتية بشكل عام، وأكبر دليل على ذلك سباقات الكأس الغالية التي تجسد التراث الوطني، من خلال دعم وتنظيم سباقات الخيول العربية وما تمثله من ركن أصيل في مسيرة الحفاظ على هذا الموروث العريق».