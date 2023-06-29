«الفيكتوري» جاهز لمغامرة الفورمولا-1 في فرنسا



دبي (الاتحاد)

اكتمل وصول وفد فريق فيكتوري للزوارق السريعة للفورمولا-1 لمدينة ماكون الفرنسية استعداداً للمشاركة في منافسات جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة، الجولة الثالثة من بطولة العالم 2023 التي تبدأ يوم غد.

ويشارك الفريق في المنافسات عبر الزورقين فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد الفهيم وفيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي إريك ستارك، حيث يطمح وبقوة إلى وضع بصمة في هذه المرحلة التي تشكل محطة مهمة في السباق نحو صدارة الترتيب العام.

ويحتل زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر مواطنه جوناس أندرسون قائد زورق السويد 14.

وحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توفير فرص النجاح للفريق الأزرق في مهمته، حيث نظم النادي معسكراً تدريبياً قصيراً في دبي بإشراف الجهازين الفني والإداري للفريق للتأقلم أكثر على الزورق وزيادة التفاهم بين المتسابقين و(راديو مان) كل زورق.

وقال المتسابق السويدي أريك ستارك، قائد زورق فيكتوري 4، إنه يحمل دوافع كبيرة ويشعر بحوافز عديدة من أجل تقديم أداء متميز في الجولة الثالثة للمنافسة على صدارة الترتيب العام حيث يحتل المركز الثاني حالياً بفارق نقطتين فقط عن المتصدر.

وأضاف ستارك أنه ممتن للغاية لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق العمل في إدارة فريق فيكتوري وسعيد بالعمل مع الجهازين الفني والإداري للفريق وزميله بالفريق بطلنا أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، مشيداً بجهود وتعاون الجميع من أجل إنجاح مهمته في مشوار البطولة العالمية هذا العام.