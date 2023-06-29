شفيونتيك تترقب التحسن في «العشبية»

لندن (رويترز)

لم تتجاوز إيجا شفيونتيك المتخصصة في الملاعب الرملية الدور الرابع في بطولة ويمبلدون للتنس أبداً، لكن المصنفة الأولى عالمياً تقول إن الانتقال إلى الملاعب العشبية الزلقة أصبح أسهل قليلاً كل عام.

واستعدت اللاعبة البولندية للبطولة الكبرى هذا العام على الملاعب العشبية، من خلال بلوغها دور الثمانية الأول على الملاعب العشبية في بطولة باد هومبورج المفتوحة.

وتغلبت على السويسرية جيل تيشمان 6-3 و6-1 في دور الستة عشر من بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات ذات 250 نقطة أمس الأربعاء، لتحقق انتصارها السابع والثلاثين هذا الموسم، لكنه فوزها الثامن فقط على الملاعب العشبية.

وقالت شفيونتيك التي فازت بلقبها الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة هذا الشهر: «أصبح من الأسهل كل عام تحويل أسلوبي من اللعب في الملاعب الرملية إلى العشبية».

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 22 عاماً، والتي عمل مدربها توماش فيكتوروفسكي سابقاً مع المصنفة الثانية عالمياً سابقاً أجنيشكا رادفانسكا، إن مستواها على الملاعب العشبية سيتحسن بالخبرة.

وأضافت: «لدي مدرب يعرف كيفية تدريب اللاعبين الجيدين على الملاعب العشبية مثل أجا رادفانسكا، لذلك أنا واثقة للغاية بشأن مستقبلي على العشب».

وتلتقي شفيونتيك مع آنا بلينكوفا في وقت لاحق اليوم الخميس من أجل مقعد في قبل نهائي البطولة الألمانية.

وأضافت: «أعتقد أنها أول مباراة لي في دور الثمانية في الملاعب العشبية، ومتحمسة للغاية. في الوقت الحالي أنا أركز فقط على العملية والتعلم قدر الإمكان».

وستقام بطولة ويمبلدون في الفترة من الثالث إلى 16 يوليو المقبل.