الجمعة 30 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رون يصدم موراي قبل ويمبلدون

رون يصدم موراي قبل ويمبلدون
29 يونيو 2023 13:36

لندن(د ب أ)

أخبار ذات صلة
ويمبلدون.. ديوكوفيتش يدشن رحلة اللقب الثامن أمام كاتشين
ريباكينا «الهادئة» تخطف الأنظار قبل ويمبلدون

انتهت استعدادات البريطاني أندي موراي للمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس، بالخسارة أمام الدنماركي هولجر رون، المصنف السادس على العالم، في بطولة هورلينجهام الاستعراضية. وخسر موراي، الفائز مرتين ببطولة ويمبلدون، والذي اختار خوض مباريات إضافية بعد خروجه من الدور الأول في بطولة كوينز الأسبوع الماضي، بنتيجة 4 / 6 و4 / 6.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن تحركات موراي كانت جيدة في الملعب أمام منافسه البالغ من العمر 20 عاماً، ولكنه لم يستطع الاستفادة من فرصه. وكان موراي حقق عشرة انتصارات متتالية ليفوز بلقبي سوربيتون ونوتينجهام، قبل أن يودع بطولة كوينز مبكراً أمام الأسترالي أليكس دي ميناور.

موراي
ويمبلدون
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
احتجاجات في العراق ضد حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم
عربي ودولي
السويد تعلّق على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم
اليوم 20:14
مصافحة بين ناريندرا مودي وفلاديمير بوتين (أرشيفية)
عربي ودولي
مودي يدعو إلى الحوار لإنهاء أزمة أوكرانيا
اليوم 21:34
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©