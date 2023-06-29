«المدفعجية» يعزز الترسانة الهجومية

باريس (أ ف ب)

عزز أرسنال خط هجومه بتعاقده مع الدولي الألماني كاي هافيرتز قادماً من تشيلسي بعقد طويل الأمد، حسب ما أعلن وصيف الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يتم الإفصاح عن مدة العقد أو قيمة الصفقة، لكن الصحافة البريطانية أشارت إلى أن الصفقة بلغت قرابة 75 مليون يورو.

وهو أول تعاقد من العيار الثقيل يجريه أرسنال هذا الصيف، علماً أن نادي شمال لندن يتحضر لاستقدام لاعب وسط وستهام ديكلان رايس، بحسب ما أعلنت تقارير صحفية محلية.

وسيمنح هافيرتز «24 عاماً» خط هجوم أرسنال المزيد من الفعالية، بفضل تقنياته وأسلوبه، في حين يعتبر المهاجم الألماني الدولي الفارع الطول (1.93 م) من المؤثرين في «المانشافت»، الذي ارتدى قميصه خلال 35 مباراة دولية وسجل 13 هدفاً.

قال مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا في بيان نُشر على موقع النادي على الإنترنت: «كاي لاعب ذو جودة عالية. هو متعدد المراكز وذكي للغاية. سيضيف قوة إضافية إلى خط الوسط لدينا والتنوع في لعبتنا».

ووصل هافيرتز إلى تشيلسي في صيف 2020 كموهبة جديدة صاعدة في الكرة الألمانية بعد أربع سنوات قضاها في باير ليفركوزن، حيث حطّم الأرقام القياسية لأصغر لاعب يحقق إنجازات في تاريخ النادي.

غير أن هافيرتز فشل في التسجيل بشكل دائم في «ستامفورد بريدج»، حيث خاض بألوان تشيلسي 139 مباراة وسجل 32 هدفاً ومرر 15 كرة حاسمة. كما دوّن اسمه في سجلات فريق «البلوز» بعدما قاده للفوز بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدف الفوز الوحيد أمام مانشستر سيتي عام 2021.