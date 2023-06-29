«الفحص الطبي» يفصل «نجل الأسطورة» عن يوفنتوس

روما (رويترز)

أعلن يوفنتوس وصول تيم وياه إلى تورينو استعداداً لانتقاله إلى الفريق الإيطالي قادماً من ليل الفرنسي.

ونشر يوفنتوس صوراً ومقطع فيديو لوصول اللاعب البالغ عمره 23 عاماً إلى مطار تورينو.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن وياه، الذي انضم إلى ليل قادماً من باريس سان جيرمان في يونيو 2019، سيخضع للفحوص الطبية اليوم، قبل التوقيع على عقد يمتد لخمسة مواسم مقابل 12 مليون يورو (13.10 مليون دولار) بحسب تقارير إخبارية.

ورغم أن وياه لعب كمدافع مع ليل فإنه شغل مركز الجناح في مبارياته الـ31 مع المنتخب الأميركي منذ مشاركته الأولى في 2018.

وتيم هو نجل مهاجم ميلان وباريس سان جيرمان السابق «الأسطورة» جورج وياه.

ولد تيم في نيويورك وكان يحق له تمثيل فرنسا وجامايكا وليبيريا، لكنه اختار في النهاية تمثيل المنتخب الأميركي.

وكان جزءًا من التشكيلة التي وصلت لدور الستة عشر بكأس العالم 2022 في قطر.