«زوارق أبوظبي» إلى ماكون للدفاع عن اللقب العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق فريق أبوظبي للزوارق السريعة من أجل المشاركة في تحدٍ جديد ومغامرة قوية عبر ثالث محطات بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، والتي تستضيفها مدينة ماكون في فرنسا ابتداءً من يوم غدٍ «الجمعة»، وحتى الأحد المقبل، بمشاركة إماراتية قوية أيضاً، بوجود فريق الشارقة وفريق الفيكتوري أيضاً، إلى جانب حامل اللقب فريق أبوظبي.

وينشد الفريق عبر هذه الجولة استمرار الدفاع عن لقب البطولة أو عن الثلاثية التي حققها الموسم الماضي، بعد أن حصد اللقب الرئيسي ولقب الفرق ولقب السرعة، وستكون جولة ماكون مصيرية في إكمال الموسم بالطموح القوي لفريق أبوظبي وأبطاله الذين سجلوا لوحة تنافسية مهمة في الجولتين الماضيتين من عمر البطولة.

وبدأ موسم 2023 للبطولة بالجولة الأولى في إندونيسيا في شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تقلبات جوية غير معهودة حل من خلالها شون تورنتي في المركز التاسع بعد شطب نتيجة المركز الأول بسبب انطلاقة غير صحيحة، واستمرت مع الجولة الثانية في الصين في شهر مايو الماضي والتي لم يشارك من خلالها ثاني القمزي بحضور الاحتياطي راشد القمزي، وحل من خلالها تورنتي في المركز الثاني.

وعلى مستوى الترتيب العام للبطولة، فإن شون حالياً في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، ويأتي القمزي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، ويتصدر الترتيب العام حالياً، السويدي جوناس آندرسون برصيد 23 نقطة، ويحل إريك ستارك من فريق الفيكتوري ثانياً برصيد 21 نقطة، وثالثاً البولندي باتريك مارزاليك برصيد 20 نقطة.

وتكتمل بعثة الفريق اليوم في مدينة ماكون الفرنسية بوصول المتسابقين ثاني القمزي وشون تورنتي والاحتياطي راشد القمزي بعد رحلة تدريبات قصيرة في إيطاليا، وأيضاً الجهاز الإداري ممثلاً في سالم الرميثي، رئيس بعثة الفريق، والإداري ناصر الظاهري، والراديو مان جمعة القبيسي.

وسبق للفريق أن خاض سلسلة من التدريبات والتمارين في إيطاليا في مدينة سان نازارو وعلى مسار مشابه للمسار الذي سيوضع من خلال هذه الجولة في ماكون، مع التركيز الكبير من خلال تدريبات إيطاليا على تحقيق سرعات عالية وقوية.

وسبق لفريق أبوظبي أن حقق في ماكون نتائج متميزة الموسم الماضي، حيث أحرز شون المركز الأول وحل القمزي وصيفاً، لتحمل الرحلة الذكريات الجميلة لفريق الأبطال مع انطلاقة الجولة الحالية.

ومن المقرر أن تكون البداية مع التسجيل الرسمي في المنافسة والفحص الفني، ثم الانتقال لاحقاً يوم «السبت» إلى سباق أفضل زمن، ومن ثم السباق الرئيسي والختامي يوم الأحد.

من جهته، وجَّه سالم الرميثي، رئيس بعثة الفريق، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وثمَّن الدعم المتواصل للشيخ محمد للفريق والمتابعة الدائمة لتفاصيل مشاركاته وإنجازاته الدولية.

وأكد سالم الرميثي أن المحطة الحالية لفريق أبوظبي في المنافسة مهمة للغاية، حيث إن جمع النقاط هو الهدف الأساسي في هذه المرحلة لإكمال مشوار الدفاع عن اللقب، وقال: «شارك الفريق في معسكر تدريبي في إيطاليا من أجل التجهيز للجولة الحالية، ولا نريد التفريط في أي نقطة من أجل مواصلة مشوارنا القوي في البطولة هذا الموسم».

وأشاد سالم الرميثي بمستوى وقدرات ثاني القمزي وشون تورنتي، مؤكداً أن الإمكانية والمهارة والخبرة موجودة لدى أبطالنا من أجل الوصول لمنصة التتويج والمراكز الأولى في جولة ماكون.