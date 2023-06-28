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«الملك» و«فراس».. «بالعربي» يستمر الحب

«الملك» و«فراس».. «بالعربي» يستمر الحب
29 يونيو 2023 01:17

علي معالي (الشارقة)

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أخيراً.. أسدل الستار على صفقة انتقال الدولي التونسي فراس بالعربي، بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة مع اللاعب وناديه السابق عجمان، ليتم التعاقد مع اللاعب المميز في دورينا خلال الموسم الماضي بعقد يمتد 3 مواسم مع الشارقة.
ومسيرة فراس بالعربي (27 عاماً) بملاعبنا جيدة، بدايةً من انطلاقته الأولى في الفجيرة موسم 2020- 2021، حيث شارك مع الفريق وقتها في 23 مباراة بالدوي بواقع 2007 دقائق، وسجل 7 أهداف، ثم انتقل إلى عجمان لموسمين، لعب في الأول 25 مباراة بواقع 2250 دقيقة وسجل 12 هدفاً، وفي الموسم المنتهي لعب فراس 26 مباراة بواقع 2290 دقيقة مسجلاً 12 هدفاً، وقبل الانتقال إلى ملاعبنا لعب بالعربي لأندية مستقبل المرسى والبنزرتي والنجم الساحلي في تونس.
وبعد تألقه اللافت في الموسم الماضي مع «البركان»، حاولت العديد من أنديتنا المحلية التعاقد معه وكذلك أندية مصرية ودنماركية، إضافة إلى أندية سعودية، لكن اللاعب رفض كل هذه المحاولات، رغبةً منه في التواجد بـ «البيت الملكي» في ظل حالة الاستقرار التي ظهر عليها النادي خلال السنوات الأخيرة.
وكانت أول تصريحات فراس بعد إتمام التعاقد: «تحدٍّ جديد أتطلع من خلاله أن أشكل إضافة حقيقية لفريق الشارقة بالمنافسة على جميع الاستحقاقات، والمساهمة في مواصلة مسيرة نجاحات النادي».
خاض بالعربي منذ 2013 أكثر من 143 مباراة ما بين أندية ومنتخب وطني تونسي، سجل خلالها 61 هدفاً وقدم 85 مساهمة تهديفية، وشارك في كأس العالم تحت 17 سنة، وكأس العرب ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وهو ما يؤكد أنه يمتلك خبرة كبيرة في ملاعب مختلفة.
لعب فراس في دورينا 73 مباراة، وسجل 31 هدفاً، وصنع 21 هدفاً، وذلك خلال مسيرته مع ناديي الفجيرة وعجمان، وتعتبر صفقة فراس بالعربي، هي الأولى في الانتقالات الصيفية حتى الآن، في الوقت نفسه رحل عن الفريق 3 لاعبين وهم دجانيني وريان يسلم وجوستافو أليكس، الأول عاد إلى الدوري التركي، والثالث انتقل إلى نادي النصر.

فراس بالعربي
عجمان
دورينا
الشارقة
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