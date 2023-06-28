النصر يتعاقد مع الكولومبي كيفن أجوديلو

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الكرة بنادي النصر عن إتمام التعاقد مع اللاعب الكولومبي كيفن أجوديلو قادماً من نادي سبيتزيا الإيطالي لمدة موسمين، وهي واحدة من الصفقات القوية في ملاعبنا في الموسم الجديد نظراً لما يتميز به اللاعب من موهبة كروية سوف تظهر لمساتها الإيجابية في بيت «العميد النصراوي»، وهو أحد أبرز لاعبي الوسط في «الكالشيو».

يجيد الكولومبي اللعب في جميع مراكز الوسط، ولد في نوفمبر 1998 بمدينة بوجوتا الكولومبية، والتي بدأ اللعب من خلال ناديه بوجوتا إف سي موسم 2017 - 2018، انتقل أجوديلو بعدها لصفوف نادي أتليتيكو هويلا الكولومبي في 2018، ليبدأ في الظهور بشكل جيد مع الفريق ثم ينتقل للاحتراف في إيطاليا بعدها بموسم.

وحط اللاعب كيفن أجوديلو الرحال من أجل الاحتراف بالدوري الإيطالي، وكان ذلك من بوابة نادي جنوى في 2019، استمر مع النادي حتى عام 2022 قبل أن تتم إعارته، وسبق أن أعير الشاب الكولومبي إلى نادي فيورنتينا في 2020، لكنه عاد إلى جنوى مرة أخرى قبل أن تقرر الإدارة إعارته مرة أخرى لنادي سبيتزيا نهاية الموسم نفسه.

ازداد بريق كيفن مع نادي سبيتزيا، فقد كان أحد الأسباب الرئيسية في بقاء النادي بالدوري، حيث خاض اللاعب 35 مباراة مع النادي الذي يرى أن رحيله عن الفريق بمثابة الأزمة في مركز الوسط.

يتميز اللاعب منذ بداياته الأولى في كولومبيا بقدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، كما يمتاز بالسرعة في بناء الهجمة والقدرة على الركض لمسافات طويلة، والربط بين الخط الخلفي والأمامي داخل الميدان.

وقد تمكن نادي سبيتزيا من البقاء في الدوري الإيطالي الممتاز بعد الهروب من مراكز الهبوط في الجولات الأخيرة، بينما جنوى كان ينافس في دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، قبل أن يتمكن من حسم الصعود مباشرة للموسم المقبل من الدوري الإيطالي.

وقام النادي الإيطالي بالإعلان عن انتقال لاعبه السابق لصفوف النصر من خلال الإعلان على وسائل التواصل الخاصة به وموقع النادي كذلك قائلاً: «تم بيع اللاعب بشكل نهائي إلى نادي النصر، وأطيب التمنيات له بمستقبل طيب مع فريقه الجديد ومستقبله الكروي».